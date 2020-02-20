Almanya’da camilerde güvenlik önlemleri artırılacak

Hanau kentindeki saldırı sonrasında Almanya genelinde tren istasyonları, havalimanları gibi kamusal alanlar ve sınır bölgelerinde polis varlığı artırıldı. Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer camiler gibi "hassas kurumların" daha fazla izleneceğini belirtti.

Seehofer Hanau'daki saldırı sonrasında öfke ya da "taklit etme" nedeniyle benzer eylemlerde bulunulması tehlikesinin mevcut olduğunu ifade etti. Eyalet hükümetlerindeki içişleri bakanlarıyla görüştüğünü belirten Federal İçişleri Bakanı Seehofer somut olarak hangi adımların atılacağının ele alındığını belirtti.

Seehofer "hedef odaklı diğer önlemleri ele almak için" de Müslüman cemaatlerin temsilcileriyle bir araya geleceğini ifade etti.

Hanau kentinde 43 yaşında bir Alman, Çarşamba gecesi iki nargile kafeye silahlı saldırı düzenlemiş ve göçmen kökenli 9 kişiyi öldürmüştü. Saldırgan olay sonrasında Alman polisi tarafından 72 yaşındaki annesiyle birlikte evinde ölü bulunmuştu. Saldırganın annesini öldürdükten sonra intihar ettiği tahmin ediliyor.

Seehofer saldırıya ilişkin de "Hanau'daki eylem açık bir biçimde ırkçı motivasyonlu bir terör saldırısıydı" ifadelerini kullandı. Seehofer Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke'nin öldürülmesi ve Halle'de geçen yıl bir sinagoga düzenlenen saldırı sonrasında Hanau'daki eylemin son aylarda gerçekleştirilen üçüncü sağcı terör saldırısı olduğunu kaydetti. Seehofer Almanya'da aşırı sağcılığın, ırkçılığın ve Yahudi düşmanlığı tehlikesinin "çok yüksek" olduğunu ifade etti.

Soruşturma sürüyor

Hanau'daki saldırıyla ilgili soruşturma ise sürüyor. Federal Başsavcı Peter Frank bugün Berlin'de yaptığı açıklamada Tobias R. adlı saldırganın cep telefonu ve bilgisayarındaki verilerin incelendiğini, yurtiçi ve yurtdışında temasta olduğu kişilerin aydınlatıldığını söyledi.

Frank, saldırının tam olarak nasıl gerçekleştiğini tespit için şimdiye kadar 40 kişinin dinlendiğini belirtti. Ayrıca şahsın aracındaki GPS verilerinin incelendiğini kaydeden Frank saldırganın ikamet ettiği evdeki belge ve teknik cihazlara el konduğunu söyledi. Soruşturmanın süreceğini belirten Frank "Burada temele inmek hızdan önemlidir" diye konuştu.

dpa / EC, TY

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