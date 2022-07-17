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Fotoğraf: Michael Bihlmayer/CHROMORANGE/picture alliance
EkonomiAlmanya

Almanya'da beş kişiden ikisi enerji tasarrufu yapıyor

4 saat önce

Yapılan kamuoyu araştırmasına göre, Almanya'da her beş kişiden ikisi, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin piyasalara etkisi nedeniyle enerji tasarrufuna gidiyor.

https://www.dw.com/tr/almanyada-be%C5%9F-ki%C5%9Fiden-ikisi-enerji-tasarrufu-yap%C4%B1yor/a-62502281

Rusya'nın doğal gaz tedarikini durdurmasının ardından kış aylarında yaşanabilecek olası bir ısınma krizine hazırlanan Almanya'da yapılan bir ankette, katılımcılara enerji tasarrufu yapıp yapmadıkları soruldu.

Alman haber ajansı dpa tarafından YouGov şirketine yaptırılan araştırmaya katılanların yüzde 39'u, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası piyasalarda yaşanan sıkıntı ve artan fiyatlar üzerine enerji tüketimini azalttığını söyledi. Bu kişilerin dörtte biri, 24 Şubat'taki işgal başlar başlamaz tasarrufa gittiğini, dörtte üçüyse son bir ay içinde tüketimi düşürdüğünü belirtti.

Yüzde 27'lik kesim ise henüz savaş başlamadan önce enerji tüketimini azaltacak adımlar attığını ifade etti.

Kısa ya da soğuk duş

Enerji tüketimini azalttığını söyleyenlerin yüzde 49'u, kısa veya soğuk suyla duş alarak tasarrufta bulunduğunu belirtti. Yüzde 53'ü ise uyku modundaki elektronik cihazların sayısını azalttığını bildirdi. Yüzde 35'lik kesim, ısıtma cihazlarının verimliliğini kontrol ettirdiğini ya da ettireceğini ifade ederken, yüzde 10'u daha az dizi ve film izlediğini, yüzde 18'iyse daha az yemek pişirdiğini belirtti.

Katılımcıların yüzde 15'i gelecekte enerji tüketimini azaltacağını ifade etti.

Sadece yüzde 9'luk kesim enerji tasarrufuna gitme gibi bir planı olmadığını dile getirdi. Bu kişilerin büyük bölümü de tasarrufa gidebilecekleri bir harcama kalemi göremediklerini belirtti.

Rusya'nın doğal gazı tamamen kesebileceği ihtimali üzerinde duran vekış ayları için en kötü senaryoya hazırlanan Alman hükümeti, hem bireysel tüketicileri hem de sanayi sektörünü tasarruf yapmaya davet etmişti.

 

DW,dpa / CÖ,ET

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