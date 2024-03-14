Almanya'da beş havaalanında grev

Haftalardır grevlerle çalkalanan Almanya'da bugün de güvenlik personeli beş havaalanında uyarı grevine gidiyor. Grevlerden Köln, Hamburg, Berlin, Stuttgart ve Karlsruhe'de on binlerce yolcunun etkilenmesi bekleniyor.

Almanya'da hava ve demiryolu taşımacılığındaki grev dalgası, bugün de havaalanı güvenlik personelinin uyarı greviyle devam ediyor. Verdi sendikası gece saatlerinde Berlin'de başlayan grevlerin Hamburg, Stuttgart, Karlsruhe/Baden Baden ve Köln havaalanlarında devam ettiğini bildirdi. Verdi sendikası ayrıca Münih Havaalanında da kişi, mal ve kargo kontrollerinde çalışan personeli Perşembe günü yerel saatle sabah 04.00'ten Cuma günü saat 06.00'ya kadar greve çağırmıştı. Ancak bu grevin daha çok kargo taşımacılığını etkilemesi bekleniyor.

Alman Havaalanları Birliği (ADV), grevler nedeniyle 580'i aşkın uçuşun iptal edileceği ve 90 bin yolcunun etkileneceği tahminini dile getirdi.

Havaalanı güvenlik personelinin Cuma günü de Hannover, Dortmund, Weeze, Dresden ve Leipzig'de greve gitmesi, Karlsruhe/Baden Baden'da bugün başlayan grevin de yarın da devam etmesi planlanıyor.

Frankfurt ve Münih'te de gecikme ve iptaller olabilir

Almanya'nın en büyük havaalanı Frankfurt ise bugün ve yarın yapılacak grevlerden etkilenmeyecek. Ancak Frankfurt ve Münih'te Salı ve Çarşamba günü Lufthansa kabin personelinin gerçekleştirdiği iki günlük grevin etkilerinin bugün de hissedilebileceği ve uçuşlarda gecikme ve iptaller yaşanabileceği belirtiliyor.

Havaalanı güvenlik personelinin toplu sözleşme görüşmelerinde şimdiye kadar yapılan beş tur görüşmeden de sonuç alınamamıştı. Toplu sözleşme, Alman sınır polisinin görevlendirmesiyle havaalanlarında çalışan 25 bin özel güvenlik görevlisini ilgilendiriyor. Güvenlik görevlileri havaalanlarında güvenlik bölgesine girişlerdeki yolcu, personel ve bagaj kontrollerini gerçekleştiriyor. Verdi sendikası, 12 aylık süreçte saat başına 2,80 euroluk ücret zammı ve fazla mesailerin ilk saatten itibaren hızla ödenmesini talep ediyor.

Hava Güvenlik Şirketi (BDLS) ise üç aşamada gerçekleşmek üzere saat ücretine 2,70 euro zam teklif ettiğini, bunun aylık ücrette 432 ila 470 euroluk bir zam anlamına geldiğini bildirmişti. 24 aylığına geçerli olacak toplu sözleşme için altıncı tur görüşmelerin 20 Mart'ta yapılması bekleniyor.

Verdi sendikası ile Lufthansa arasında yer hizmetleri personelinin toplu sözleşme görüşmeleri de dün yeniden başladı. Verdi, 25 bin Lufthansa yer hizmetleri çalışanı için 12 aylık süre içinde yüzde 12,5'lik ücret zammı talep ediyor. Lufthansa ise 28 aylık süreçte yüzde 10'luk zam teklifi yapmıştı.

dpa/BK,HT

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