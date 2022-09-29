Almanya'da 70 yıl sonra bir ilk: Enflasyon yüzde 10'u buldu

Almanya’da enflasyon Eylül ayında yüzde 10’a yükseldi. 1950’lerden beri kaydedilen en yüksek enflasyonda, artan enerji ve gıda fiyatları etkili oldu.

Almanya'da enflasyon, son 70 yılın en yüksek seviyesine çıkarak yüzde 10'a ulaştı. Federal İstatistik Dairesinin bugün açıkladığı verilere göre Eylül ayında enflasyon, bir önceki yıla göre yüzde 10 arttı. Ağustos ayı enflasyonu yüzde 7,9 olarak gerçekleşmişti. Eylül ayında tüketici fiyatlarında Ağustos'a göre yüzde 1,9'luk artış kaydedilmiş oldu.

Artışta hızla artan enerji ve gıda fiyatlarının yanı sıra, hükümetin benzin indirimi ve ayda 9 euroya sınırsız tren ulaşımını sağlayan uygulamalarının sona ermesi de etkili oldu. Almanya'nın yeniden birleştiği 1990 sonrasındaki en yüksek enflasyon kaydedilirken, yeniden birleşme öncesinde de Batı Almanya'da bu seviyede enflasyona sadece 1950'li yılların başında rastlanmıştı.

Eylül ayında fiyat artışlarında yüzde 43,9 ile enerji başı çekerken gıda fiyatlarında yüzde 18,7'lik artış kaydedildi.

Tüketicilerde tasarruf baskısı

İktisatçılar, enflasyonun önümüzdeki aylarda da iki haneli seviyelerde seyretmesini bekliyor. Artan enflasyonla tüketicilerin alım gücü de hızla düşüyor. Alman Ticaret Birliğinin (HDE) yaptırdığı ankete göre tüketicilerin yüzde 60'ı alışverişte kısıtlamalara gittiğini belirtirken yüzde 76'lık kesim, önümüzdeki aylarda daha da fazla tasarruf yapmaya hazırlanıyor.

Fotoğraf: Boris Roessler/dpa/picture alliance

Tüketim araştırmaları kuruluşu GfK'dan Rolf Bürkl, enerji masraflarının belirgin bir şekilde artmasıyla hanelerin diğer alanlardaki tüketimi kısmak zorunda kaldığına işaret etti.

Hükümetten yeni önlemler bekleniyor

Alman hükümeti, vatandaşların üzerindeki ekonomik yükü hafifletmek amacıyla ayda 9 euroya sınırsız tren bileti ve benzinin litresine 30 cent'lik indirim uygulamasına gitmişti. Ancak her iki uygulamanın süresi de 31 Ağustos'ta doldu. Hükümet, emekliler, üniversite öğrencileri ve meslek eğitimi görenlere bir kereliğine enerji parası ödenmesi, çocuklulara ödenen yardım miktarının yıl başında yükseltilmesi, artan doğal gaz fiyatları karşısında gaz fiyatlarına limit getirilmesi gibi yeni önlemler üzerinde çalışıyor.

Avrupa Birliği çerçevesinde de yeni önlemler gündemde. Euro Bölgesinde enflasyon Ağustos ayında yüzde 9,1'e yükselerek Euro'nun kaydi olarak yürürlüğe girdiği 1999'dan sonraki en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

dpa/BK,JD