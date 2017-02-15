Almanya'da 12-17 yaşa aşı için onay

Almanya'da Daimi Aşı Komisyonu (Stiko), Covid-19'a karşı yetişkinlerde kullanılan aşıların 12 yaş üstündeki çocuk ve gençlere de uygulanmasına yeşil ışık yaktı.

Stiko'dan yapılan açıklamada, başta yaklaşık 10 milyon çocuk ve gencin aşılandığı Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) aşı programı olmak üzere elde edilen son veriler ışığında bu yaş grubunda daha güvenilir bir yargıya varılabildiği kaydedildi. Açıklamada Komisyon'da görev alan uzmanların "eldeki mevcut bilgilere göre aşılamanın avantajlarının çok ender görülen yan etki riskine ağır bastığı sonucuna ulaştığı" kaydedildi.

Komisyon, koronavirüs aşılarının çocuklar üzerindeki etkilerine dair yeterli veri bulunmadığı gerekçesiyle bu grupta aşılamayı tavsiye etmemiş, bu nedenle iktidar partilerinden politikacıların baskısıyla karşılaşmıştı.

Stiko Başkanı Thomas Mertens

Çeşitli eyalet başbakanları ve bakanlar da Stiko'dan aşı tavsiyesini 12-17 yaş grubuna genişletmesini tavsiye etmiş, Stiko Başkanı Thomas Mertens, Daimi Aşı Komisyonunun siyaset tarafından baskı altına alınmayı kabul etmediğini ifade etmişti.

Stiko'nun aşı tavsiyesine ilk destek Sağlık Bakanı Jens Spahn'dan geldi. Stiko tavsiyesini "iyi bir haber" olarak nitelendiren Spahn, "Böylece aşıdan yana tercih yapmaları için ebeveynler ve gençlere net bir tavsiyede bulunulmuş oldu. Olgular aşıdan yana. Tüm yaş gruplarına yetecek kadar aşı var. İstenirse hemen bu hafta için aşı randevusu alınabilir" dedi.

Sadece riskli gruplar için geçerliydi

Stiko'nun 12-17 yaş grubuna yönelik aşı tavsiyesi şimdiye kadar sadece ön hastalıkları bulunan riskli grup için geçerliydi. Ancak Almanya'da bu yaş grubundaki çocuk ve gençlerin aşılanmasına Avrupa İlaç Dairesi'nin (EMA) onayı baz alınarak, "doktor tavsiyesi üzerine, bireysel istek ve riskin kabul edilmesi" koşuluyla Haziran ayında başlanmıştı. Stiko'nun net bir tavsiyesi bulunmadığı için pek çok ebeveyn çocuklarını aşılatma konusunda tereddüt yaşıyordu. Resmi verilere göre şimdiye kadar 12-17 yaş grubunun yüzde 24,3'ü tek doz, yüzde 15,1'i ise çift doz aşı oldu.

Avrupa İlaç Dairesi (EMA) Mayıs ayında BioNTech ve Pfizer tarafından geliştirilen aşının 12-15 yaş grubunda kullanılmasına yeşil ışık yakmıştı. Normalde 18 yaşın üstünde kullanım izni olan Moderna aşısına da Temmuz ayında çocuk ve gençlerde uygulama izni verilmişti.

rtr / BK,ET

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