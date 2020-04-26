Almanya’da önlemlere "acil durum frenli" esnetme kararı

Almanya’da Federal Hükümet ile eyalet temsilcilerinin gerçekleştirdiği zirveden koronavirüsle mücadele kapsamındaki önlemlerin gevşetilmesi yönünde karar çıktı.

Zirve sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya’nın salgının ilk evresini arkasında bıraktığını, ancak virüsün daha ülkenin gündeminde olacağı bir dönemin kendilerini beklediğini ifade etti. Virüsün yayılma hızının yavaşlatılması hedefine ulaştıklarını belirten Merkel, bu nedenle toplantıdan önlemlerin gevşetilmesine yönelik yeni adımların atılması kararının çıktığını kaydetti.

Temas kısıtlamalarına yönelik önlemlerin 5 Haziran'a kadar devam edeceğini vurgulayan Merkel, bununla birlikte bazı esnekliklere gidileceğini de kaydetti. Buna göre, iki ayrı hanede yaşayanların kamusal alanlarda bir araya gelmesine izin verilecek.

Federal Hükümet ile eyalet yönetimlerinin okulların hijyen önlemleri gözetilerek kademeli olarak açılması konusunda da mutabık kaldığı belirtildi. Okulların yanı sıra kreşlerin verdiği acil durum bakım hizmetinin çerçevesinin de genişletileceği kaydedildi.

Bundesliga Mayıs’ın ikinci yarısında başlıyor

Zirveden çıkan bir başka karar ise dükkan ve mağazaların büyüklüklerinden bağımsız olarak yeniden açılması oldu. Daha önce yapılan görüşmelerde esnekliklerde ilk adım olarak büyüklüğü 800 metrekareyi geçmeyen mağazaların açılması kararı alınmıştı. Bu uygulamanın kaldırılacağı, ancak fiziki mesafenin korunması için metrekareye düşen müşteri sayısında bir üst sınırın belirleneceği belirtildi. Başbakan Merkel, açılan mağazalar için hijyen kriterlerine dikkat etmenin önemine dikkat çekti.

Alman futbol ligi Bundesliga'nın Mayıs ayının ikinci yarısında yeniden başlaması konusunda da mutabakat sağlandığı belirtildi. İlk müsabakanın tarihine Bundesliga’nın kendisinin karar vereceği ve maçların daha önce belirlenen çerçevede ve seyircisiz olarak oynanacağı kaydedildi.

Huzurevleri ve bakımevleri sakinlerinin durumunun hassasiyetinin de bilincinde olduklarına dikkat çeken Merkel, bu yerleşkelerde kalanların belirlenecek sabit bir kişi tarafından ziyaret edebileceğini duyurdu.

Bölgesel acil durum planı

"Cesaret gerektiren bir yola çıkıyoruz, bir parça daha cesur hareket etme alanımız var, ancak ihtiyatlı olmayı elden bırakmamalıyız"’ diyen Merkel, açılım sağlanan alanlarda zorlu bir sürecin beklendiğine dikkat çekti. Önlemlerde esnetmelerle birlikte bir acil durum mekanizması geliştirdiklerini ve "’enfeksiyon sayında artış gözlenmesi halinde bölge bazında önlemlerin daha çabuk alınarak tüm ülkenin tehlikeye atılmayacağını"’ kaydetti.

Bavyera Başbakanı Markus Söder

Virüsten en fazla etkilenen eyaletlerden olan Bavyera'nın Başbakanı Markus Söder de toplantıdan çıkan bu "acil durum freni"’ kararının önemine dikkat çekti. Karara göre, bir bölgede yedi gün içinde 100 bin kişide 50’den fazla yeni enfeksiyon görülmesi halinde söz konusu bölgede yeniden daha sıkı önlemlere dönülmesi öngörülüyor. "Bu acil durum freni, deyim yerindeyse bir tür acil durum polisi işlevi görecek"' diyen Söder, bölgesel pandemi önlemlerinin ülke çapında yeni bir karantinanın önüne geçmeye yarayacağını belirtti.

DW, Reuters / SÖ, HT

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