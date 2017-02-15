 Almanya′da ölü sayısı 103′e yükseldi | Almanya | DW | 16.07.2021

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Almanya

Almanya'da ölü sayısı 103'e yükseldi

Almanya'nın batı kesimlerinde Çarşamba gecesi etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 103'e yükseldi. Yüzlerce kişiden hala haber alınamıyor.

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Almanya'nın batı kesimlerinde şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel ve su taşkınları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 103'e ulaştı. Son verilere göre yağışların en etkili olduğu Rheinland-Pfalz eyaletinde 60, Kuzey Ren-Vestfalya'da 43 kişi yaşamını yitirdi. Çok sayıda kişiden hala haber alınamadığı için ölü sayısının daha da yükselmesinden endişe ediliyor.

Rheinland-Pfalz eyaleti Başbakanı Malu Dreyer, eyalette yaşamını yitirenlerin sayısının 60'a yükseldiğini açıkladı. Eyalet İçişleri Bakanı Roger Lewentz, Cuma sabahı itibarıyla 100'e yakın kişinin kayıp olduğunu bildirmişti. Ancak eyaletin kuzeyindeki Ahrweiler bölgesinde bin 300 kadar kişiden haber alınamadığı belirtiliyor. Bu rakama bölgede felce uğrayan telefon şebekeleri nedeniyle ulaşılamayanların da dahil olduğu kaydediliyor.

Weltspiegel | Hagen, Deutschland | Unwetter in Nordrhein-Westfalen

Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde, Köln kentinin yakınındaki Erftstadt-Blessem bölgesinde durumun ciddi olduğu, sular altında kalarak ya da toprak kayması nedeniyle çöken evlerin bulunduğu, evlerden polisin acil hatlarına hala çok sayıda arama yapıldığı bildiriliyor. Bölgede kurtarma çalışmalarının hala sadece botlarla yapılabildiği kaydediliyor.

Şiddetli yağışlardan etkilenen bölgenin güneyindeki Baden-Württemberg eyaletinde de su seviyelerinin yükselmesi bekleniyor. Meteoroloji, ülkenin güneybatısında özellikle de küçük göl ve nehirlerde su seviyesinin aniden yükselebileceği uyarısı yaptı.

Şiddetli yağışlar, Almanya'nın komşusu İsviçre ve Belçika'da da su taşkınlarına yol açtı. Son verilere göre Belçika'da 14 kişi yaşamını yitirdi.

 

dpa/BK,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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