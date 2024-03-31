Almanya'da Öğretmenler Birliği'nden esrar uyarısı

Almanya'da 40 yılı aşkın süredir uygulanan esrar yasağının kısmen kaldırılmasını öngören yasa, yarın (1 Nisan) yürürlüğe giriyor. Yasanın uygulanmasına ilişkin tartışmalar ise hala sürüyor.

Alman Öğretmenler Birliği, esrar kullanımının gençler üzerindeki olumsuz etkileri konusunda uyarıda bulundu. Birlik Başkanı Stefan Düll, "Ergenlik çağındakilere yönelik artan psikoz riskinin yanında esrar tüketimi; okul, ders konuları ve daha sonrası için mesleki geleceğin artık önemsiz görülmesine yol açabilir" diye konuştu.

Alman haber ajansı dpa'ya konuşan Düll, "Birçok durumda esrar, tüketenlerin derste fiziken bulunsalar da artık zihnen orada olmamalarına yol açar. Bazı durumlardaysa devamsızlığın artmasına neden olur" ifadelerini kullandı.

Daha fazla bilgilendirmenin önemine dikkat çeken Birlik Başkanı, okulların ve eğitim personelinin bu konuda halihazırda çok fazla girişimde bulunduğuna dikkat çekti. Düll, "Genel olarak öğretmenlere yönelik daha fazla eğitim imkanı ve önlemlerin, öğretmen sayısının yetersiz kaldığı güncel durumda da kapsamlı biçimde uygulanabilmesi için daha fazla araç ve personel gerekmekte" diye konuştu.

"Yeni yasa yanlış mesaj veriyor"

Kısmi yasallaştırmaya yönelik düzenlemenin esrar tüketiminin zararsız olduğu yönünde "yanlış bir mesaj verdiğini" savunan Düll, Birlik'in yeni yasayla aslında koruma altında olması gereken yaş gruplarındaki esrar tüketim oranında da artışa neden olacağını öngördüğünü belirtti. 18 yaş altına esrar sağlanmasının hala yasak olduğuna dikkat çeken Düll, "Ancak gençlere yönelik bu yasağa uyulmasının önemini fark etmelelerini sağlamak üzere yaşça daha büyük olan nüfusa nasıl ulaşılacak?" endişesini dile getirdi.

Stefan Düll Fotoğraf: Jörg Ratzsch/dpa/picture-alliance

Almanya'da esrar kullanımını kısıtlı olarak yasallaştıran yasa tasarısı, geçtiğimiz Şubat ayında Federal Meclis'ten geçmiş, 22 Martta da Federal Eyalet Temsilcileri Meclisi'ndeki oylamada kabul edilerek yasalaşmıştı.

1 Nisan'da yürürlüğe girecek olan yeni yasayla, esrar, Uyuşturucu Maddeler Kanunu'ndaki yasaklı maddeler listesinden çıkarılacak, yetişkinlerin bu bitkiyi kişisel ihtiyaç için belli miktarlarda saksıda yetiştirmesine ve üzerinde bulundurmasına izin verilecek. Almanya'da yetişkinler üzerlerinde 25 gram esrar taşıyabilecek, evlerinde de üç kenevir bitkisi yetiştirebilecek ve 50 gram esrar bulundurabilecek.

18 yaşın altındakiler için ise esrar satın alma ve tüketme yasağı sürecek.

DW,dpa / SÖ,ET

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