Almanya'da çiftçilerin protesto haftası başladı

Almanya'da çok sayıda şehirde yolları bloke eden çiftçiler, vergi artış planları rafa kalkana kadar eylemlerini sürdüreceklerini açıkladı. Polis ve siyasilerden eylemcilere "barışçıl" kalma çağrısı geldi.

Almanya çapında eylemlerini sürdüren çiftçiler, çok sayıda traktörle başkent Berlin'in ünlü Brandenburg Kapısı'nda toplandı. Alman Çiftçiler Derneği'nin, Federal Karayolu Yük Taşımacılığı, Lojistik ve Atık İmha Birliği (BGL) ile birlikte Federal Hükümet'in tarım politikalarına karşı bugün başlattığı protesto haftası nedeniyle yetkililer, trafikte geniş çaplı tıkanıklıklar yaşanmasını bekliyor.

Barışçıl bir eylem gerçekleştirmek istediklerini ifade eden Alman Çiftçiler Birliği Başkanı Joachim Rukwied, "Ancak traktörlerle yola çıktığımızda ister istemez trafik tıkanıklıkları olacaktır" ifadelerini kullandı. Vatandaşlardan anlayış beklediklerini belirten Rukwied, "Toplumun geniş kesiminden gördüğümüz desteği ve dayanışmayı kaybetmek istemiyoruz" diye konuştu.

Alman Stern dergisine konuşan Rukwied, eylemlerin amacının Federal Hükümet'in planladığı tarıma yönelik vergi artışlarını protesto etmek olduğunu hatırlatarak, bu planlar rafa kaldırılana kadar geri adım atmayacaklarını belirtti. Almanya'nın rekabetçi bir tarım sektörüne ihtiyacı olduğunu ifade eden Rukwied, "yüksek kalitede yerel gıda tedariğini güvence altına almanın tek yolunun bu olduğunu" savundu.

Protestolar kapsamında Pazar akşamı Saksonya eyaletindeki Görlitz yakınlarında bir otoyol bağlantısının traktörlerce ulaşıma kapatıldığı bildirildi. Aşağı Saksonya eyaletinde yer alan Lingen'den de bir süpermarket zincirinin merkez depo girişinin çiftçilerce bloke edildiği belirtildi. Polis, eylemcilerin gece geç saatlerde geri çekilerek eylemlerini sonlandırdığını kaydetti.

Siyasilerden "barışçıl protesto" çağrısı

Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'den (FDP) oluşan koalisyon hükümetinin yaşanan bütçe krizinin ardından tarım sektöründeki sübvansiyonları kaldırma planları çiftçileri öfkelendirmişti. Hükümet tepkiler üzerine tarım sektöründeki kesinti planlarının bir kısmını geri çekme kararı aldığını duyurmuş, ancak bu adımı yeterli bulmayan çiftçiler protesto gösterilerine devam etme kararı almıştı.

Cuma günü Schleswig-Holstein eyaletinde çiftçiler, Schlüttsiel'de iskeleyi bloke ederek Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Robert Habeck'in feribottan inmesini engellemişti.

Polis ve siyasiler, radikalleşmesinden endişe edilen protesto dalgasına ilişkin barışçıl kalma çağrısı yaptı. Polis sendikası (GdP) Başkanı Jochen Kopelke, protestoların boyutu ve katılımcı saytısı göz önüne alındığında polisin "oldukça hızlı ve esnek" hareket etmesi gerekebileceğinin altını çizerek, katılımcıları ve organizatörleri "duyarlı ve barışçıl hareket etmeye" çağırdı.

Çiftçiler, hükümetten tarıma yönelik vergi artış planlarını geri çekmesini talep ediyor. Fotoğraf: Stefan Puchner/dpa

Koalisyon ortaklarından SPD'nin Genel Sekreteri Kevin Kühnert de çiftçilere demokrasiye sadık kalma çağrısı yaptı. Augsburger Allgemeine'ye konuşan Kühnert, demokratik bir eylemin kendisini "farklı fikirlere saygıyla, şiddetten ve onun getirdiği tehditten feragat etmesiyle ve uzlaşmaya hazır olmasıyla" gösterdiğini savundu. Kühnert, bu şartları sağlayanların siyasette seslerinin duyulması gerektiğini belirterek "Bunu yapabilecek konumda olmayanlara ise meselenin ve demokrasimizin iyiliği için platform verilmemelidir" diye konuştu.

"Blokajlara müsamaha gösterilmeyecek"

Çiftçilere ilkesel olarak destek verdiğini belirten Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partili Bavyera eyaleti İçişleri Bakanı Joachim Herrmann da habersiz trafik blokajlarına katılanların ise polisin sert önlemleriyle karşılaşacağı uyarısında bulundu. Herrmann, "eylemlerini yetkililere bildirmeyen, sosyal medya üzerinden protesto çağrısı yapan ve kritik noktaları traktörleriyle bilinçli olarak bloke edenlere müsamaha gösterilmeyeceğini" söyledi.

Hür Demokrat Partili (FDP) Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Michael Theurer ise kendisinin gözlemlediği eylemlerin "disiplinli ve barışçıl" olduğunu belirterek, çiftçilerin protestolarına önyargılı yaklaşılmamasına yönelik uyarıda bulundu.

DW,AFP/SÖ,EC

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