Almanya'da çırak sıkıntısı alarm veriyor

Almanya'da işletmelerin yarıya yakını meslek eğitimi verecek çırak bulmakta zorlanıyor. Uzmanlar bunun uzun vadede nitelikli eleman açığını körükleyen bir soruna dönüşeceği uyarısını yapıyor.

Alman Sanayi ve Ticaret Odası (DIHK) tarafından Çarşamba günü yapılan açıklamada, Oda bünyesindeki işletmelerin yüzde 47'sinin meslek eğitimi vereceği çırak bulamadığı belirtildi.

DIHK'nın ilgili işletmelerle yaptığı anketin sonucuna göre hazırlanan raporda özellikle gastronomi sektörü, sanayi şirketleri ile toptan veya perakende satışların yapıldığı işletmeler çırak sıkıntısı ile karşı karşıya bulunuyor.

Çırak sıkıntısının tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını belirten DIHK Genel Müdür Yardımcısı Achim Dercks, sorunun giderek nitelikli eleman sıkıntısına evrildiğini söyledi.

Almanya'da meslek eğitimi alanında pandemi sırasında kaydedilen düşüşün, salgının etkisini yitirmesiyle ortadan kalkması bekleniyordu. Ancak beklenti karşılığını bulmadı. DIHK'dan yapılan açıklamada, Temmuz sonu itibarıyla Oda bünyesinde bulunan işletmelere yaklaşık 207 bin gencin meslek eğitimi için kaydını yaptırdığı belirtildi. Bu rakam geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 daha fazla olmasına karşın gereksinimi karşılamaktan uzak. DIHK, işletmelerde halihazırda açık olan on binlerce eğitim yerinin muhtemelen doldurulmayacağını varsayıyor.

Sorun demografi kaynaklı

DIHK'dan yapılan açıklamada yaşanan temel sorunun demografik değişimden kaynaklandığına işaret edildi.

Aachim Dercks konuya ilişkin yaptığı açıklamada, günümüzde eğitimini tamamlamadan okuldan ayrılanların sayısının 10 yıl öncesine kıyasla yaklaşık 100 bin azaldığını, yakın sürede 400 bin civarında çalışanın da işgücü piyasasından çekileceğini, buna karşın katılımın bu rakamın çok altında kalacağını ifade etti.

Dercks, ayrıca okuldan ayrıldıktan sonra birçok gencin henüz ne yapacağını bilmediği bir ara aşamada bulunduğuna da dikkat çekerek "mesleki yönelim eksikliğinin" eğitim piyasası için önemli sorunlardan biri olduğunu söyledi.

dpa,AFP/TY,HS

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