Almanya yılın futbolcusu Toni Kroos

Almanya'da Kicker dergisi tarafından verilen "yılın futbolcusu" ödülüne Toni Kroos layık görüldü. EURO 2024 sonrası futbolu bırakan Kroos, "Bu bir acıma ödülü değil" dedi.

Almanya'da Kicker dergisi tarafından yılın futbolcusu ve yılın teknik direktörüne verilen köklü ve prestijli ödüllerin sahipleri açıklandı.

1960 yılından beri Kicker dergisi tarafından düzenlenen ve spor gazetecilerinin oylarıyla belirlenen yılın futbolcusu ödülüne bu sene Toni Kroos layık görüldü.

Almanya'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) İspanya'ya elendiği çeyrek final maçıyla futbolu bırakan 34 yaşındaki Kroos, ankette son Bundesliga şampiyonu Bayer Leverkusen'in başarılı oyuncuları Florian Wirtz ve Granit Xhaka'yı geride bırakarak yılın futbolcusu seçildi. Ankette Kroos 285, Wirtz 246, Xhaka 66 oy aldı.

"Bir acıma ödülü değil"

Kroos, aldığı ödülle ilgili olarak "Bu sonuç, geçen sezon başardıklarımın güzel bir teyidi ve harika bir takdiri oldu" açıklamasında bulundu.

Alman futbolcu, "Ve son kez seçilmiş olsam da bu ödül kariyerini sonlandıran bir oyuncuyu onurlandırmak için verilmiyor. Bu bir acıma ödülü değil. Yaşla ya da kariyer sonuyla ilgisi yok. Sadece sahadaki performansla ilgili. En azından ben öyle olduğunu umuyorum" diye ekledi.

Kroos, futbolu Real Madrid kulübünde bıraktı. Fotoğraf: FILIP SINGER/EPA

Kroos, geçen sezon İspanyol devi Real Madrid'le altıncı kez Şampiyonlar Ligi'nde kupa kaldırmıştı.

Alman Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Kroos'u bu yılın başlarında milli takıma geri dönmeye ikna etmişti. Tecrübeli oyuncunun dönüşünün ardından Alman Milli Takımı'nın performansında da ciddi artış kaydedilmişti. Kroos, 2014 Dünya Kupası'nı kazanan Alman Milli Takımı'nın da önemli bir parçasıydı. Kroos, 2018'de de Kicker tarafından yılın futbolcusu seçilmişti.

Alman Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, İspanya maçının ardından Toni Kroos'a sarılırken görülüyor. Fotoğraf: Laci Perenyi/IMAGO

Yılın teknik direktörü Alonso

Kicker dergisi, geçen sezon Bayer Leverkusen'e tarihindeki ilk Bundesliga şampiyonluğunu kazandıran İspanyol çalıştırıcı Xabi Alonso'yu ise yılın teknik direktörü seçti.

Bayer Leverkusen'le geçen sezon Almanya Kupası'nı da kazanan ve Avrupa Ligi'ni finalde kaybeden Alonso, 503 oy alarak rakiplerine büyük fark attı.

VfB Stuttgart Teknik Direktörü Sebastian Hoeneß 74 oy alırken Heidenheim'ı çalıştıran Frank Schmidt 55, Nagelsmann ise 39 oy aldı.

DW,dpa/CÖ,SÖ

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