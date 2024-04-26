Almanya ve Fransa'dan milyarlarca euroluk ortak tank projesi

Fransız ve Alman savunma bakanları milyarlarca euro değerinde bir ortak savunma projesine imza attı. Almanya'nın Leopard 2 ve Fransa'nın Leclerc'inin yerini alacak yeni bir savaş tankı geliştirilecek.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ve Fransız mevkidaşı Sebastien Lecornu iki ülkenin kara savunmasının temelini oluşturacak ortak tank geliştirme projesinde ilerlemeye hazır olduğunu açıkladı.

Pistorius Cuma günü Fransa'ya yaptığı ziyarette yeni nesil tank Ana Kara Muharebe Sisteminin (MGCS) geliştirilmesine ilişkin bir mutabakat zaptı imzaladı. 2040 yılına kadar geliştirilmesi planlanan tankın Almanya'nın Leopard 2 muharebe tankı ve Fransa'nın Leclerc'inin yerini alması hedefleniyor.

Pistorius ne dedi?

Prensipte varılan anlaşmayı "tarihi" olarak nitelendiren Almanya Savunma Bakanı Pistorius "Bu büyük proje için görev dağılımı konusunda anlaşmaya vardık" dedi ancak daha fazla ayrıntı vermekten kaçındı.

Alman Savunma Bakanı, tank üretiminin başlamasına daha uzun bir zaman olduğunu söylese de anlaşmanın "önemli bir kilometre taşı" olduğunu belirtti.

Pistorius, savunma sanayi ile sözleşmeleri yıl sonuna kadar imzalamayı umduklarını söyledi. Fransız Bakan Lecornu ise KNDS, Rheinmetall ve Thales'i tank projesine gelecekte katkıda bulunmaya aday şirketler olarak adlandırdı.

Bakanlar projenin sekiz ayağından ikisinin Berlin, diğer ikisinin Paris tarafından yönetilmesi, kalan dördünün ise ortaklaşa yürütülmesi konusunda anlaştı.

Almanya Savunma Bakanı Pistorius ile Fransız mevkidaşı Lecornu Fotoğraf: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

MGCS projesi hakkında bilinenler neler?

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 2017'de seçildikten kısa bir süre sonra, o zamanki Almanya Başbakanı Angela Merkel ile toplam maliyeti 100 milyar euroyu aşan bir ortak silahlanma projeleri listesi üzerinde anlaşmıştı.

MGCS, iki Avrupa ülkesi arasındaki ikinci büyük silah sanayi projesi konumunda. Birinci sırada ise yeni nesil bir savaş uçağı FCAS ve drone sistemleri inşa etme planı yer alıyor.

MGCS projesi sadece yeni bir ana muharebe tankı tasarımı değil. MGCS muharebe tanklarını insansız hava araçları ve destek silahlarıyla bir veri ağında birbirine bağlayacak olan bir platform üzerine inşa edilen bir dizi sistem ve araç etrafında tasarlandı.

Projenin destekçilerine göre silah sistemlerinin birbirine bağlanması askeri teknolojide teknolojik bir sıçrama sağlayacak.

Almanya MGCS'nin geliştirilmesinde öncü bir rol oynarken, Fransa yeni nesil bir savaş uçağı FCAS'ın geliştirilmesinde liderliği üstleniyor.

Ancak, endüstriyel rekabet ve farklı siyasi çıkarlar, prestijli Fransız-Alman MGCS projesi üzerinde ağır bir yük oluşturuyor. Bu nedenle ortak savunma projelerinde gecikme yaşanıyor.

Dpa, rtr / SSB, EC