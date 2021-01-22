Almanya ve Fransa bir kez daha Kavala'nın tahliyesini istedi

Almanya ve Fransa hükümetleri 21 Mayıs tarihinde yeniden görülmeye başlayacak olan Gezi Davası öncesinde Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını istedi. Alman Hükümetinin İnsan Hakları ve İnsani Yardım Sorumlusu Bärbel Kofler ile Fransa İnsan Hakları Büyükelçisi Delphine Borione'nin imzasını taşıyan ortak açıklamada Kavala'nın yaklaşık bin 300 gündür tutuklu olduğuna işaret edildi.

Bärbel Kofler

Kavala'nın 21 Mayıs tarihinde tekrar hâkim karşısına çıkacağına dikkat çeken açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yaklaşık bir buçuk yıl önce derhal serbest bırakılmasına hükmetmesine karşın Osman Kavala şu anda yaklaşık 1300 gündür tutuklu. Türkiye'nin Osman Kavala'ya yaklaşımı ve AİHM kararını hayata geçirmemesi bir hukuk devleti ve Avrupa Konseyi'nin uzun yıllardır üyesi olmasıyla bağdaşmıyor. Türkiye'den uluslararası yükümlülüklerini hatırlamasını ve Sayın Kavala'yı vakit kaybetmeden serbest bırakmasını talep ediyoruz."

18 Kasım 2017'den beri tutuklu

Anadolu Kültür Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala 18 Kasım 2017 tarihinden bu yana tutuklu bulunuyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 10 Aralık 2019 tarihli kararında Kavala'nın uzun süreli tutukluluk halinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ihlali olduğuna hükmetmiş ve Kavala'nın derhal serbest bırakılmasını istemişti. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi de defalarca Türkiye'ye AİHM kararını hayata geçirme çağrısı yapmıştı.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi 18 Şubat 2020 tarihinde Kavala da dahil olmak üzere Gezi davasında yargılanan tüm sanıkların beraatine hükmetmiş ancak karar 22 Ocak 2021 tarihinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi'nce bozulmuştu. 21 Mayıs tarihinde Gezi davasının görülmesine yeniden başlanacak. Gezi davasında diğer sanıklar gibi hakkında beraat ve tahliye kararı verilen Kavala hakkında aynı gün 15 Temmuz darbe girişimi dosyasından "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlamasıyla yeniden tutuklama kararı verilmişti.

DW / EC,ET

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