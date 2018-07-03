 Almanya ve Avusturya Akdeniz güzergâhını kapatmak istiyor | AVRUPA | DW | 05.07.2018

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AVRUPA

Almanya ve Avusturya Akdeniz güzergâhını kapatmak istiyor

Almanya İçişleri Bakanı Seehofer'in Avusturya Başbakanı Kurz ile yaptığı görüşmede göç politikası ele alındı. Kurz, Almanya ve Avusturya'nın Akdeniz güzergâhını kapatmak istediğini açıkladı.

Sebastian Kurz und Horst Seehofer (picture-alliance/dpa/H.Punz)

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, mültecilere yönelik siyaseti görüşmek üzere bugün Avusturya'nın başkenti Viyana'da temaslarda bulundu.

Seehofer'in Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ile yaptığı görüşmede Akdeniz güzergâhının kapatılması konusu gündeme geldi.

Başbakan Kurz, Seehofer ile görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamada, "Bu güzergâh üzerinden gelen göç baskısının azalması halinde, bunun İtalya'nın yanı sıra Avusturya ve Almanya'nın lehine olacağını" söyledi. Kurz, gelecek hafta Innsbruck'ta Almanya, Avusturya ve İtalya'nın içişleri bakanlarının konuyu görüşmek üzere biraraya geleceğini belirtti. 

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Almanya İçişleri Bakanı Seehofer, Innsbruck'taki görüşmede güzergâhın kapatılması için ne yapılabileceğini ele alacaklarını ifade etti. Seehofer, ancak bu konuda gereken uzlaşmanın Almanya, Avusturya ve İtalya'nın hükümet başkanları tarafından sağlanacağını belirtti.

Almanya'nın planları

Avusturya'dan Almanya'ya giriş yapmak isteyen başka bir Avrupa Birliği (AB) ülkesinde kayıtlı sığınmacıların geri kabulü konusu Seehofer'in temaslarındaki en önemli gündem maddesiydi.

Başbakan Kurz, Seehofer ile yaptığı görüşmede bu konuya ilişkin bir çok kaygının giderilmiş olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kurz, "Almanya'nın Avusturya'nın aleyhine olacak tedbirler almayacağını" söyledi.

Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) lideri ve İçişleri Bakanı Seehofer, partisi ve Başbakan Angela Merkel'in lideri olduğu Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) arasında mülteciler konusunda varılan uzlaşmanın Avusturya'nın aleyhine olmayacağının altını çizdi. Seehofer, "ne bugün ne de gelecekte, sorumlu olmadığı sığınmacılardan Avusturya'yı sorumlu tutmayacaklarını" söyledi. Seehofer, Almanya'da kurulacak transit merkezlere getirilecek sığınmacıların kaydoldukları ve iltica başvurusunda bulundukları İtalya ve Yunanistan'a geri gönderilmesini planladıklarını dile getirdi.

Almanya'da koalisyon ortakları CDU ve CSU arasında yaşanan krizin ardından varılan uzlaşmada, başka bir AB ülkesinde kaydı bulunan ve Avusturya'dan ülkeye giriş yapmak isteyen sığınmacıların Avusturya'ya geri gönderilmesini öngörüyor. Ancak koalisyon ortaklarından Sosyal Demokrat Parti (SPD) bu uzlaşmaya henüz onay vermedi. Koalisyon partilerinin önde gelen isimlerinin bu akşam Berlin'de yapacakları toplantıda konuyu görüşmesi bekleniyor.

AFP,dpa/JD,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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