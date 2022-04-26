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Alman silah üreticisi KMW yapımı hava savunma tankı Gepard
Alman silah üreticisi KMW yapımı hava savunma tankı GepardFotoğraf: Carsten Rehder/dpa/picture alliance
PolitikaAlmanya

Almanya Ukrayna'ya Gepard tankları gönderiyor

45 dakika önce

Almanya’daki ABD askeri üssü Ramstein’da, Ukrayna’ya askeri destek toplantısına katılan Almanya Savunma Bakanı Lambrecht, ülkesinin Ukrayna’ya Gepard tipi tanklar göndereceğini resmen duyurdu.

https://www.dw.com/tr/almanya-ukraynaya-gepard-tanklar%C4%B1-g%C3%B6nderiyor/a-61601667

Almanya'da federal hükümetin uzun süreli kararsızlığın ardından Ukrayna‘ya ağır silahlar verilmesini onaylamasının ardından, konu Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht tarafından resmen dile getirildi. Rheinland-Pfalz eyaletinde bulunan, Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) ait Ramstein askeri üssünde yapılan uluslararası bakanlar toplantısının öncesinde açıklamalarda bulunan Lambrecht, Alman ordusunun ıskartaya çıkardığı Gepard tipi hava savunma tanklarının, Rus işgaline karşı Ukrayna'yı desteklemek amacıyla bu ülkeye verileceğini bildirerek, bu konuda resmi ağızdan ilk açıklamayı yapmış oldu.

Toplantıya Washington yönetimini temsilen katılan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin de, ülkesi ile müttefiklerinin bundan böyle düzenli bir biçimde, ayda bir kez, "Ukrayna'nın kendini savunmasına" yönelik toplanacağını ve "Rus birliklerinin saldırısına uğrayan Ukrayna'nın ihtiyaçlarını görüşeceğini" ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un III. Dünya Savaşı ve nükleer silahların kullanımı riski ile ilgili sözlerini de eleştiren Austin, nükleer silahlarla alakalı her ifadenin "çok tehlikeli" olduğunu belirterek, "Kimse nükleer bir savaş istemiyor. Kimse bundan kazançlı çıkamaz" dedi. Austin ayrıca, ülkesi ABD'nin, Ukrayna Savaşı'nın Ukrayna sınırları dışına taşıp kontrolden çıkmaması için elinden gelen her şeyi yapacağını vurguladı. 

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Lloyd Austin
Lloyd AustinFotoğraf: Thomas Lohnes/Getty Images

Hava savunmasında etkili Gepard tankları

Alman silah şirketi Krauss-Maffei Wegmann (KMW), kendi üretimi olan ve depolarında 50'den fazla bulunan Gepard tanklarının Ukrayna'ya ulaştırılması için, Rusya'nın komşu ülkeye saldırısının hemen ardından federal hükümete izin başvurusunda bulunmuştu. Almanya Savunma Bakanı Lambrecht, hükümetin bu talebe Pazartesi günü olumlu yanıt verdiğini bildirdi.

Hükümete yakın çevreler söz konusu tankların doğrudan KMW depolarından Ukrayna'ya ulaştırılabileceğini ve bunun masraflarının Almanya ya da NATO bütçesinden karşılanacağını bildirdi. Yaklaşık on yıl önce Alman ordusunun envanterinden ıskartaya çıkarılan Gepard tanklarının, Ukrayna'ya gönderilmeden önce, teknik açıdan elden geçirilmesi gerektiği belirtiliyor. KMW Yönetim Kurulu Başkanı Ralf Ketzel, tankların "oldukça hızlı bir şekilde göreve hazır hale getirilebileceğini" aktardı.

Özellikle havadan gelen saldırıları savunma kabiliyetine sahip olan Gepard tankları yerdeki hedefleri de vurup devre dışı bırakabiliyor. Alman ordusundan yapılan açıklamada, 35 milimetrelik topa sahip Gepard tanklarının, normal tanklara göre "çok güçlü" bir sistem olduğu ifade edildi.

Bu arada Bild gazetesinin Alman hükümetine yakın çevrelere dayandırdığı haberine göre KMW'nin elinde, Gepard tanklarına uygun halihazırda sadece 23 bin atışlık cephane bulunuyor. Söz konusu tankların iki ana topu ise dakikada bin 100 mermi atıyor. Gazete haberinde, bu sebepten dolayı Almanya Savunma Bakanlığı ile KMW'nin cephane arayışına girdikleri ve şu an bu tankları faal olarak ordularında bulunduran Ürdün, Romanya, Brezilya ve Katar'la diyaloğa geçtikleri öne sürülüyor.

Ayrıca güvenlik çevrelerinin bildirdiğine göre Gepard tankları ile ilgili eğitim ve cephanenin tedariği göz önüne alındığında, bu tankların Ukrayna adına savaşta devreye girmesi en erken Haziran ayında olabilecek.

Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht
Christine LambrechtFotoğraf: Political-Moments/IMAGO

Lambrecht'ten eleştirilere itiraz

Almanya Savunma Bakanı Lambrecht, Ramstein Üssü'nde yapılan toplantıda, Almanya'nın Ukrayna'ya yeterince destek vermediği yönündeki eleştirilere de karşı çıkarak, "Bu konuda Almanya'ya da eleştiriler yöneltildi ancak rakamlar farklı şeyler söylüyor" dedi. Lambrecht ayrıca, Almanya'nın top sistemlerinde Ukraynalı birliklere yönelik Almanya topraklarındaki eğitimlerini yoğunlaştıracağını dile getirdi. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ise, Almanya'nın Ukrayna'ya daha fazla silah göndermesinin gerekip gerekmediği ile ilgili bir soruya verdiği yanıtta, mevkidaşı Lambrecht'in "Ukraynalılara iyi donanımlar sunmanın yollarını aramaya devam edeceğine" inandığını ifade etti. 

 

AFP,dpa / ET,BK

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