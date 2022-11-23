"Almanya Ukrayna'nın yenilmesini istiyordu" sözüne tepki

İngiltere'nin eski başbakanı Boris Johnson'ın "Almanya başlangıçta Ukrayna'nın yenilmesini istiyordu" sözlerine Berlin'den sert tepki geldi. Hükümet sözcüsü Steffen Hebestreit, Johnson'ın sözlerine İngilizce karşılık vererek "Utter nonsense" (Saçmalığın dik âlâsı) dedi.

Başbakan Olaf Scholz'un, savaşın başlangıcından üç gün sonra 27 Şubat'ta Alman Federal Meclisinde yaptığı konuşmada Ukrayna'ya verdiği güçlü desteğe işaret eden Hebestreit, "Eğlendiriciliğiyle bilinen eski başbakanın, gerçeklerle kendine has bir ilişkisi olduğunu biliyoruz. Burada da böyle bir durumla karşı karşıyayız. Dolayısıyla gerçekler, bu röportajda duyduğum üstü kapalı ithamı çürütür nitelikte" ifadelerini kullandı.

Johnson: Güçlü ekonomik nedenler vardı

CNN Portekiz televizyonu, Johnson'ın Ukrayna'ya olası bir Rus saldırısıyla ilgili o dönem Alman hükümetinin tutumu konusundaki sözlerini alıntılamış, Johnson'ın "Almanya'nın görüşü bir noktada, bir şeyler olacaksa -ki bu bir felaket anlamına gelecekti- o zaman her şeyin hızlıca sona ermesi ve Ukrayna'nın teslim olmasının daha iyi olacağı şeklindeydi" dediğini aktarmıştı.

Kanal, Johnson'ın ayrıca "Bu görüşe katılmam mümkün değildi. Bana göre bu felâket bir tutumdu. Ama Almanların o dönem niye böyle düşündüğünü anlayabiliyorum. Almanya'nın bu görüşüne dayanak oluşturan son derece güçlü ekonomik nedenler vardı" dediğini bildirmişti.

AP,rtr/BK,HS