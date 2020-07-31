 Almanya Türkiye′ye seyahat uyarısını kısmen kaldırdı | ALMANYA | DW | 04.08.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

ALMANYA

Almanya Türkiye'ye seyahat uyarısını kısmen kaldırdı

Almanya Türkiye’ye yönelik seyahat uyarısını kısmen kaldırdı. Dışişleri Bakanlığı uyarının 4 Ağustos tarihinden itibaren İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya için geçerli olmadığını duyurdu.

Antalya

Antalya

Almanya Türkiye’ye yönelik seyahat uyarısını kısmen kaldırdı. Dışişleri Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada uyarının 4 Ağustos tarihinden itibaren İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya için geçerli olmadığını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı'nın sayfasında yer alan açıklamada Türkiye'ye gerekli olmayan, turistik gezilerin yapılmaması yönündeki uyarının sürmekte olduğu belirtildi. Açıklamada "Ege Bölgesi'ndeki Aydın, İzmir ve Muğla illeriyle Antalya ili Türk hükümetinin düzenlediği kapsamlı turizm ve hijyen konsepti önşartına bağlı olarak bundan hariç tutulmuştur” denildi. Açıklamada Türkiye'ye seyahat edenlerin Almanya'ya dönmeden önceki son 48 saat içinde PCR testi yaptırmaları gerektiği belirtildi. PCR testi masrafının Türkiye'de yaklaşık 15 euro olduğu ifade edilen açıklamada havalimanında ise bu masrafın 30 euro olduğu ve bunu seyahat edenlerin karşılamakla yükümlü olduğu kaydedildi. Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan kişilerin Almanya'ya döndüklerinde karantina altına alacağı ifade edildi.

Alman Dışişleri'nin açıklamasında Türkiye'nin hava, kara ve deniz sınırlarının İran ile olan kara sınırı istisna olmakla birlikte açık olduğu kaydedildi. Türkiye'ye giriş yapanlarının ateşinin ölçüldüğü ve COVID-19 semptomu gösterenlerin PCR testi gibi tıbbi tetkiklere tabi tutulduğu belirtildi.

Norbert Fiebig

Norbert Fiebig

Alman turizmciler memnun

Karara ilk tepki Alman Seyahat Acentaları Birliği'nden (DRV) geldi. DRV Başkanı Norbert Fiebig Berlin'de yaptığı açıklamada hükümetin aldığı karardan memnuniyet duyduklarını söyledi. "Böylelikle Almanların en sevdiği tatil yerlerinden biri şimdilik en azından kısmen yeniden Alman tatilcilere açılmış oldu" diyen Fiebig kararın tatilciler kadar turizm sektörü açısından da iyi bir haber olduğunu belirtti.

Alman hükümetinin seyahat uyarılarını ayrım gözeterek güncellemesi gerektiğini vurgulayan Fiebig Türkiye konusunda alınan kararın "doğru yöne atılmış bir adım" olduğunu söyledi.

Sağlığın en büyük önceliğe sahip olduğunu belirten DRV Başkanı Fiebig "Sadece sorumluluk sahibi bir davranış ile bulaşma riski asgariye indirgenebilir. Bu nedenle Almanya'ya dönüşlerde tatilciler korona testlerinden olabildiğince faydalanmalı" diye konuştu.    

DW / EC, AI

©Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Almanya’dan İspanya için bölgesel seyahat uyarısı

Alman Dışişleri Bakanlığı, koronavirüs vakalarının artması nedeniyle İspanya’nın Katalonya, Navarra ve Aragon bölgeleri için seyahat uyarısında bulundu.  

TUI Türkiye’ye seyahat uyarısının kaldırılmasını istiyor

Avrupa’nın en büyük turizm şirketi TUI Alman hükümetinden Türkiye’ye yönelik seyahat uyarısını kaldırmasını istedi.  

Turizm konusunda Türkiye'ye umut veren açıklama

Alman hükümetinin turizm sorumlusu Thomas Bareiß, Türkiye’ye seyahat uyarısının kalkabileceği yönünde, umut veren bir açıklama yaptı.  

Benzer içerik

Deutschland Coronavirus Flughafen Frankfurt

Almanya’dan İspanya için bölgesel seyahat uyarısı 31.07.2020

Alman Dışişleri Bakanlığı, koronavirüs vakalarının artması nedeniyle İspanya’nın Katalonya, Navarra ve Aragon bölgeleri için seyahat uyarısında bulundu.

Deutschland Maas und Cavusoglu in Berlin

Turizm: Almanya Türkiye konusunda acele karar vermeyecek 03.07.2020

Çavuşoğlu ve Ersoy, seyahat uyarısının bir an önce kaldırılması konusunda Berlin’i ikna edemedi. Merkel Hükümeti, topu “ortaklaşa karar alacağız” dediği AB’ye attı, karşılanması gereken kriterlere işaret etti.

Deutsche Bahn | ICE

Almanya Lüksemburg'u riskli bölgeler listesine aldı 15.07.2020

Almanya Dışişleri Bakanlığı, korona vakalarının arttığı Lüksemburg'un riskli bölgeler listesine alındığını belirterek vatandaşlarını Lüksemburg'a gitmemeleri konusunda uyardı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Auswärtiges Amt warnt vor Reisen nach Spanien (picture-alliance/dpa/E. Morenatti)

Alman tabipler birliği: İkinci dalga başladı

Alman tabipler birliği başkanı, Almanya'da ikinci dalganın başladığını söyledi. Hastanelerde de ikinci dalga hazırlıkları yapılıyor. Ama bu kez farklı önlemler alınıyor.  

FOTO-GALERİ

Fußball Liverpool Trainer Jürgen Klopp (Getty Images/AFP/P. Ellis)

Jürgen Klopp: Liverpool'un başarısının sırrı

İngiltere Premier Lig'de Manchester City'nin Chelsea'ye 2-1 yenilmesi üzerine Liverpool sezonun bitmesine 7 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Bu başarının arkasındaki isimse Alman Teknik Direktör Jürgen Klopp.    