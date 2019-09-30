 Almanya: Türkiye’ye daha fazla Suriyeli gönderilmeli | AVRUPA | DW | 30.09.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

AVRUPA

Almanya: Türkiye’ye daha fazla Suriyeli gönderilmeli

Midilli’deki kampta çıkan yangında bir kişinin ölmesinin ardından Yunan adalarındaki sığınmacıların ana karaya taşınması talepleri yükseliyor. Almanya ise Türkiye’ye gönderme işlemlerinin hızlandırılması çağrısı yaptı.

Midilli'den Türkiye'ye gönderilen sığınmacılar

Midilli'den Türkiye'ye gönderilen sığınmacılar

Yunanistan'ın Midilli adasındaki bir mülteci kampında çıkan yangında bir sığınmacının hayatını kaybetmesi ve olay sonrasında yaşanan huzursuzluklar, adalardaki mülteci kamplarının durumuyla ilgili tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Alman hükümeti, Türkiye-AB mutabakatı çerçevesinde Suriyelilerin Türkiye'ye gönderilme işlemlerinin hızlandırılması ve daha fazla Suriyelinin gönderilmesinin sağlanması çağrısı yaptı.

Hükümet sözcüsü Steffen Seibert, mülteci mutabakatı çerçevesinde Türkiye'ye desteğin sürdüğünü belirterek, "Ancak ödemeler daha da hızlı bir şekilde yapılabilir mi noktasında düşünmek için sürekli yeni vesileler ortaya çıkıyor" diye konuştu.

Seibert, Türkiye'ye geri gönderilen Suriyelilerin sayısının artması ve işlemlerin hızlandırılmasının "çözümün bir parçası" olduğunu  belirtti.

Steffen Seibert

Steffen Seibert

"Kamplar derhal boşaltılsın" çağrısı

Mültecilere yardım kuruluşu Pro Asyl ise Yunan adalarındaki mülteci kamplarının derhal tahliye edilmesini ve tahliye edilenlerin başta Almanya olmak üzere AB ülkeleri tarafından kabul edilmesini talep etti. Pro Asyl idari direktörü Günter Burkhardt, "Binlerce insanı çaresiz bir duruma sokanlar, durumun tırmanmasında da sorumluluk taşımaktadırlar" açıklaması yaptı.

Midilli'deki Moria kampında çıkan yangında bir kadının ölmesi ve 17 kişinin yaralanmasının ardından Yunan hükümeti, adalardaki binlerce sığınmacının ana karaya gönderilmesi işlemlerini hızlandırmak istiyor. Moria kampı ve çevresinde 12 bin sığınmacı barındırılıyor. Kampın nüfusunun, kapasitesinin dört katına ulaştığı belirtiliyor.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği verilerine göre Ege Denizi'ndeki Yunan adalarında sadece 6 bin 300 kişilik kapasite bulunmasına rağmen toplamda yaklaşık 25 bin kişi barındırılıyor. Ağustos ayına kadar adalara varan sığınmacı sayısı günde 180 civarındayken bu sayı iki hafta önce 250'ye, geçen hafta da 340'a yükseldi.

Mutabakat Türkiye lehine işliyor

Alman İçişleri Bakanlığının Çarşamba günü açıkladığı verilere göre  AB ile Türkiye arasında mülteci mutabakatının imzalandığı Mart 2016'dan bu yana  Yunanistan'dan Türkiye'ye bin 904 kişi gönderilirken, Yunanistan ile Türkiye arasındaki ikili anlaşma çerçevesinde gönderilenler eklendiğinde bu rakam 2 bin 200 olarak kaydedildi. Buna karşılık AB ülkelerinin Türkiye'den kabul ettiği sığınmacı sayısı ise 24 bin 348'i buldu. Türkiye'den gönderilen Suriyelilerin 8 bin 896'sı Almanya'ya gitti.

Mutabakat, Yunanistan'ın, Türkiye üzerinden kendi topraklarına ulaşan Suriyelileri geri göndermesini, Türkiye‘nin ise geri aldığı her Suriyeli için bir Suriyeli sığınmacıyı AB ülkelerine gönderebilmesini öngörüyor.

İltica süreci ağır aksak ilerliyor

Yunan adalarındaki birikmenin başlıca nedeni, Türkiye'ye geri gönderme işlemlerinin ağır aksak yürümesi ve işlemleri yürütecek personel sıkıntısı olarak görülüyor. Yunan adalarına ayak basan ve iltica başvurusunda bulunan Suriyeliler, uluslararası hukuk uyarınca başvuruları sonuçlandırılana kadar geri gönderilemiyor. Başvurusuna ret yanıtı verilen sığınmacıların karara itiraz hakkı da bulunuyor.

Personel sıkıntısı nedeniyle başvurulara yanıtların gecikmesi sonucunda adalardaki birikme de artıyor. Sığınmacılar iltica başvuruları kesin olarak sonuçlanıncaya kadar adayı terk edemiyor.

Yunan yetkililer, adaya ayak basan bir kişinin iltica sürecinin tamamlanmasının en az 1,5-2 yılı bulduğuna dikkat çekiyor.

Mutabakat yeniden masaya yatırılıyor

 AB, mutabakat kapsamında Türkiye'ye sığınmacılar için harcanmak üzere altı milyar euroluk mali destek taahhüdünde bulunmuştu. Bu taahhüt kapsamındaki kaynağın bu yıl sonuna kadar tamamen ödenmiş olması öngörülüyor. Son dönemde Türkiye'ye yönelik mali desteğin 2019 sonrasında da devam ettirilmesi yönünde çağrılar yükseliyor.

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in Fransız mevkidaşı Christophe Castaner ve AB Komisyonu'nun mültecilerden sorumlu üyesi Dimitris Avramopulos ile birlikte 3-4 Ekim tarihlerinde Türkiye ve Yunanistan'ı ziyaret edeceği açıklanmıştı.

AFP,dpa,epd/BK,HT

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Ölüm vakasının ardından Midilli'de sığınmacı gerginliği

Yunanistan’ın Ege Denizi’ndeki adalarından Midilli’de bulunan sığınmacı kampındaki ölüm vakasının ardından bölgede gerilim yaşanıyor. (30.09.2019)  

Yunan bakandan Türkiye’ye yapılan yardımları artırma çağrısı

Yunanistan’ın göç politikalarından sorumlu bakanı Yorgo Kumuçakos, AB'ye göç dalgasının önlenebilmesi için Suriyeli göçmenlere ev sahipliği yapan Türkiye’ye yapılan yardımların artırılması gerektiğini söyledi. (28.09.2019)  

Türkiye'den Yunanistan'a iki günde 400 sığınmacı

Türkiye’den Yunanistan’a sığınmacı akını devam ediyor. Son iki gün içinde Türkiye’den yola çıkan 400 sığınmacının Yunan adalarına geçtiği belirtildi. (15.08.2019)  

Türkiye'ye mülteci mutabakatı için üst düzey ziyaret

Almanya ve Fransa içişleri bakanları Seehofer ve Castaner ile AB Komisyonu’nun mülteciler sorumlusu Avramopulos, 3-4 Ekim tarihlerinde Türkiye ve Yunanistan'a gidiyor. (27.09.2019)  

Yunan adalarındaki sığınmacı sayısında rekor

AB-Türkiye mülteci mutabakatının 2016'da yürürlüğe girmesinden bu yana Yunan adalarındaki sığınmacı sayısında rekor seviyeye ulaşıldı. Yaklaşık 6 bin kişilik kapasitesi olan kamplarda 26 bin sığınmacı kalıyor. (17.09.2019)  

Benzer içerik

Deutschen Grenzkontrollen an der Grenze zu Österreich

Almanya sınır kontrollerini artırıyor 30.09.2019

Kısa süre önce Avusturya sınırındaki kontrol uygulamasını uzatma kararı alan Almanya’nın İçişleri Bakanı Horst Seehofer tüm sınırlarda kontrollerin artırılacağını duyurdu.

Deutschland Innenminister Horst Seehofer

Türkiye'ye mülteci mutabakatı için üst düzey ziyaret 27.09.2019

Almanya ve Fransa içişleri bakanları Seehofer ve Castaner ile AB Komisyonu’nun mülteciler sorumlusu Avramopulos, 3-4 Ekim tarihlerinde Türkiye ve Yunanistan'a gidiyor.

Griechenland Lesbos | Freiwillige helfen Flüchtlingen

Yunanistan’da Türkiye alarmı 20.09.2019

Türk kıyılarından Yunanistan’a geçen sığınmacıların sayısı Nisan’dan bu yana iki kat arttı. Artışa Türkiye’nin politika değişikliğinin neden olduğunu düşünen Yunanistan geçişlerin daha da artabileceği uyarısında bulundu.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Midilli'den Türkiye'ye gönderilen sığınmacılar

Almanya: Türkiye’ye daha fazla Suriyeli gönderilmeli

Midilli’deki kampta çıkan yangında bir kişinin ölmesinin ardından Yunan adalarındaki sığınmacıların ana karaya taşınması talepleri yükseliyor. Almanya ise Türkiye’ye gönderme işlemlerinin hızlandırılması çağrısı yaptı.  

FOTO-GALERİ

Deutschland Uli Hoeneß (picture-alliance/dpa/M. Balk)

Bayern Münih'te Hoeneß devri bitiyor

40 yılı aşkın bir süredir Bayern Münih'te yöneticilik yapan kulüp başkanı Uli Hoeneß görevini bırakıyor.  