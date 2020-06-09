Almanya Türkiye seyahatlerine yeşil ışık yakmak konusunda ihtiyatlı

Alman hükümeti, Türkiye’ye seyahat uyarısını kaldırma konusunda temkinli açıklamalarını sürdürürken acele bir karar almayacağı mesajını verdi.

Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Alman İkinci Televizyon Kanalı ZDF’e yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında koronavirüsle mücadele konusunda ortak standartların belirlenmesinin ardından seyahat sınırlamalarının kaldırıldığına işaret ederek, üçüncü ülkelere seyahat konusunda ise bu ülkeler ile ikili görüşmeler yürüteceklerini söyledi.

Türkiye’de salgın konusunda yaşanan gelişmeler ve alınan önlemlerin takip edildiğini, değerlendirmelerinin sürdüğünü belirten Maas, konuyu ele almak üzere mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile bugün bir görüşme yapacağı bilgisini verdi.

Neler dikkate alınacak?

“Bize verilen sayıların, yani verilerin güvenilirliğini, alınan önlemleri ele alacağız” diyen Maas, seyahat uyarısını kaldırma konusunda, ilgili ülkede vaka istatistiklerinin hesaplanması, kullanılan ilaçlar gibi konularda standartların önem taşıdığını vurguladı.

Kimi ülkelerde hastanelerde zorunlu karantina uygulaması olduğunu, kendilerinin “yararlı olmadığını” düşündükleri ilaçlarla tedavi uygulandığına dikkat çeken Maas, “Karar alma süreçlerimizde işte tüm bu konular dikkate alınmalı. Önümüzdeki haftalarda diğer bazı ülkelere seyahat uyarılarının kaldırılabileceği ihtimalini dışlamıyorum. Ama bu karar, söz konusu ülkelerde salgın konusunda yaşanacak gelişmelere bağlı olacak” şeklinde konuştu.

Alman Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Adebahr

Konu Alman hükümetinin olağan basın toplantısında da gündeme geldi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Adebahr, Almanya’nın AB dışındaki tüm ülkeler için seyahat uyarısının Ağustos sonuna kadar uzattığına dikkat çekerken, “Bazı ülkelerle, seyahat uyarısının daha erken bir aşamada kaldırılıp kaldırılamayacağını ele almak üzere istişareler yürütüyoruz” dedi.

Somut ve denetlenebilir standart vurgusu

Avrupa ülkelerine seyahat uyarısının, ilgili ülkelerle “somut” ve “denetlenebilir” standartlar üzerinde vardıkları uzlaşı sayesinde kaldırıldığına dikkat çeken sözcü, “Bu esaslar üzerindeki uzlaşıyı Avrupa ülkeleri arasında sağlamayı başardık. Bu büyük bir ilk adım. Ama dünyanın geri kalanı için henüz bu aşamada değiliz” dedi.

Seyahat uyarılarının kaldırılmasını sağlayacak kriterlerin belirlenmesi için ilgili ülkelerle görüşmeler yürütülmek durumunda olunduğunu aktaran Adebahr, AB dışındaki ülkeler ve Türkiye ile devam eden görüşmeler hakkında bilgi verirken, şöyle devam etti:

“Vaka sayıları ile ilgili seyir, bir vaka tespit edildiğinde nasıl bir süreç işliyor, testler nasıl yapılıyor, karantina zorunluluğu var mı gibi konulara bakılıyor. Türk tarafı ile de bu konular hakkında görüşmelerimiz sürüyor. Önümüzdeki haftalarda ne tür gelişmeler yaşanacağının görülmesi gerekiyor.”

“Zorunlu olmayan turistik seyahatten kaçının”

Alman Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Adebahr, “seyahat uyarısı, seyahat yasağı değildir” derken, zorunlu olmayan nedenlerle, turistik amaçla Avrupa dışına seyahat edilmemesini tavsiye ettiklerini ancak bu konuda bir yasak bulunmadığını vurguladı.

Adebahr, “Biz zorunlu olmayan turistik seyahatler konusunda uyarıyoruz. Aile ziyareti gibi, Türkiye ile bağları olan pek çok kişi için özel bir önem taşıyan seyahatlerde belki şunu sormak gerekecek: Bu zaruri olmayan bir turistik seyahat mi yoksa aileyle birleşmek için zorunlu bir seyahat mi? Yapılan seyahat uyarısı, zorunlu olmayan turistik seyahatler ile ilgili” dedi.

15 Haziran itibarıyla AB üyesi ülkeler, Schengen ülkeleri ve İngiltere’ye yönelik seyahat uyarılarını kaldıran Almanya, Ankara’nın üst düzey ve yoğun girişimlerine rağmen bu konuda Türkiye’ye bir istisna getirmemişti.

Avrupa dışındaki ülkeler kategorisinde değerlendirilen Türkiye için seyahat uyarısı, diğer tüm ülkelere olduğu gibi 31 Ağustos’a kadar uzatıldı.

AB’nin yurtdışından Avrupa’ya seyahata getirdiği kısıtlamalar kapsamında, Türk vatandaşlarının turistik amaçla Almanya’ya seyahatlerine getirilen yasak da, 30 Haziran’a kadar uzatılmış durumda.

Yalnızca istisna tanınan sağlık personeli, sağlık araştırmacıları, hasta bakım personeli, mal taşımacılığı yapan nakliye personeli, görevlerini icra eden diplomatlar, uluslararası kuruluş çalışanları, askeri personel ve insani yardım çalışanlarının seyahatlerine izin veriliyor.

Değer Akal

© Deutsche Welle Türkçe