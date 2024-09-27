Almanya: Türkiye ile ekonomik ilişkilerimizi güçlendireceğiz

Alman Ekonomi Bakanı Habeck, Ticaret Bakanı Bolat ile görüşmesi sonrasında iki ülke ekonomik ilişkilerini güçlendirmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck, bugün Berlin'de Türkiye Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ı ağırladı.

Aynı zamanda başbakan yardımcısı olan Habeck, Bolat ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi, ardından iki bakan 5. Dönem Almanya-Türkiye Ekonomik ve Ticaret Ortaklık Komisyonu (JETCO) toplantısına başkanlık etti.

Habeck, Bolat ile görüşmesi ve JETCO toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri güçlendirmeyi hedeflediklerini duyurdu.

Habeck: İtici güç ticaret

Açıklamasına, "Almanya ve Türkiye tam bir asırdır diplomatik ilişkilerini sürdürüyor" sözleriyle başlayan Habeck, ticaretin iki ülke arasındaki ilişkilerdeki ağırlığına vurgu yaptı.

Çok sayıda Alman şirketinin Türkiye'de, Türk şirketinin de Almanya'da faaliyet gösterdiğine dikkat çeken Habeck, ticaretin çoğu zaman iki ülke arasındaki yoğun ilişkilerin "itici gücü" olduğunu söyledi.

Alman Bakan, Almanya ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin geçen sene hiç olmadığı kadar artış kaydettiğini ve 55 milyar euroya ulaştığını belirtti, "AB ile Türkiye arasındaki ticari görüşmeler ve Türkiye'nin 'Almanya Ortaklıkları' programına katılımı buna daha da ivme kazandıracaktır" dedi.

Bolat: İş birliğini çeşitlendirmek kazanımlar sunar

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Habeck ile ikili görüşmede küresel gelişmeleri, karşılıklı yatırımları artırmayı ve ticaretin önündeki engellerin kaldırılmasını ele aldıklarını kaydetti.

Habeck ile ikili ticaret hacmini 60 milyar dolara çıkarma hedefini görüştüklerini aktaran Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye, Almanya ve 205 milyar dolarlık ticaret hacmine sahip olduğumuz Avrupa ülkeleri için üretim, yatırım, ihracat ve pazar büyümesinde önemli fırsatlar sunan güvenilir bir ortak olarak öne çıkmaktadır. Almanya ile iş birliği alanlarımızı çeşitlendirmek, Türkiye'nin AB tedarik zincirlerine olan yakınlığı ve entegrasyonu da dikkate alındığında, her iki taraf için de önemli kazanımlar sunmaya devam edecektir."

Bolat, JETCO toplantısında ise endüstriyel işbirliğinin artırılması, dijitalleşmenin ilerletilmesi, ekonomik ilişkilerin çeşitlendirmesi ve geliştirilmesini hedefleyen "JETCO Protokolünü" imzaladıklarını açıkladı.

Bolat "Protokolün ikili iş birliğinin gelişimine önemli katkı sağlayacağına olan inancımız tamdır" sözlerini kaydetti.

AB ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin dörtte birini Almanya ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi oluşturuyor.

JETCO ile ticaret, sanayi, turizm, enerji ve altyapı alanlarında ikili iş birliğinin geliştirilmesi, bunun önündeki engellerin bertaraf edilmesi ve ortak projelerin geliştirilmesi amaçlanıyor. Toplantılara iş dünyası temsilcileri de katılıyor.

İki bakanın imzaladıkları "Almanya Ortaklıkları" deklarasyonu da küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ'ler) için iş imkanlarını genişletmeyi ve yoğunlaştırmayı hedefliyor.

Cuma namazını Berlin'de kıldı

Bu arada Bakan Ömer Bolat, Cuma namazını da Berlin'deki Şehitlik Camii'nde kıldı.

Bolat, ayrıca Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı camiyi ve DİTİB Kültür Evi'nin yerleşkesini gezdi.

DW/DA, JD

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