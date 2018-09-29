Almanya Türk Toplumu'ndan Erdoğan'a eleştiri

Almanya Türk Toplumu derneğinin Genel Başkanı Sofuoğlu, Köln'deki caminin açılışında ortak barışçıl bir tören düzenleme şansının kaçırıldığını söyledi. Sofuoğlu “Erdoğan, açılışı kendi amaçları için kullandı" dedi.
Almanya Türk Toplumu derneğinin Genel Başkanı Gökay Sofuoğlu, Alman Yazı İşleri Ağı'na verdiği demeçte, (Redaktionsnetzwerk) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya ziyaretini değerlendirdi. Sofuoğlu, "DİTİB Merkez Camii''in açılışında, hem Türk hem de Alman tarafı ortak barışcıl bir tören düzenleme şansını kaçırdı. Erdoğan Alman politikacılarla birlikte Müslümanların Almanya'ya ait olduklarının altını çizmek yerine, açılışı kendi amaçları için kullandı" dedi. Sofuoğlu'na göre Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), açılışta Alman kamuoyunun büyük ölçüde dışlanmasıyla kendisine yönelik çekinceleri de güçlendirmiş oldu. Sofuoğlu, "Köln’deki cami açılışı Alman-Türk ilişkilerinde tamiri zor bir kaosu arkasında bıraktı" dedi.
Sofuoğlu Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Başbakan Angela Merkel ile yaptığı buluşmaları ise "yeniden yakınlaşma için bir şans" diye nitelendirdi.
Özdemir'in açıklaması
Yeşiller partili milletvekili Cem Özdemir de Erdoğan'ın ziyaretini eleştirdi. Özdemir, Yazı İşleri Ağı'na verdiği demeçte, "İki ülke (Almanya-Türkiye) ilişkilerin normalleşmesine Erdoğan'ın ziyareti öncesinde olduğu gibi uzak" dedi. Özdemir, AFP'ye yaptığı açıklamada ise "Türkiye'yi Almanya'daki entegrasyon politikasını DİTİB üzerinden engellemeye çalışmakla" suçladı.
Cem Özdemir, Cuma akşamı Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'ın Erdoğan onuruna verdiği resmi yemeğe katılmıştı
Sosyal Demokrat Parti (SDP) eski Genel Başkanı Martin Schulz ise Cumartesi günü Rheinisce Post gazetesine yaptığı açıklamada, DİTİB'in İslam'ın siyasallaşması yönünde faaliyetler yürütmesine izin verilmemesi gerektiğini belirtmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumartesi günü Köln'deki DİTİB Merkez Camii'nin resmi açılışını gerçekleştirmişti. Alman medyasında kısa bir süre önce Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın DİTİB'in izlenmesi konusunu gündemine aldığına dair haberler çıkmıştı. DİTİB'e bağlı camilerde görev yapan bazı imamların, Gülen yapılanmasına yakın olduğundan şüphe edilen kişiler hakkında Ankara'ya rapor gönderdiği yönündeki iddialar Almanya'da tepkiyle karşılanmıştı. Almanya'da DİTİB’e bağlı 900'den fazla cami bulunuyor.
KNA,AFP/HT,CÖ
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