 Almanya Türk Toplumu′ndan Erdoğan′a eleştiri | ALMANYA | DW | 30.09.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ALMANYA

Almanya Türk Toplumu'ndan Erdoğan'a eleştiri

Almanya Türk Toplumu derneğinin Genel Başkanı Sofuoğlu, Köln'deki caminin açılışında ortak barışçıl bir tören düzenleme şansının kaçırıldığını söyledi. Sofuoğlu “Erdoğan, açılışı kendi amaçları için kullandı" dedi.

Gökay Sofuoglu, Türkische Gemeinde in Deutschland (picture-alliance/dpa/T. Rückeis)

Almanya Türk Toplumu derneğinin Genel Başkanı Gökay Sofuoğlu, Alman Yazı İşleri Ağı'na verdiği demeçte, (Redaktionsnetzwerk) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya ziyaretini değerlendirdi. Sofuoğlu, "DİTİB Merkez Camii''in açılışında, hem Türk hem de Alman tarafı ortak barışcıl bir tören düzenleme şansını kaçırdı. Erdoğan Alman politikacılarla birlikte Müslümanların Almanya'ya ait olduklarının altını çizmek yerine, açılışı kendi amaçları için kullandı" dedi. Sofuoğlu'na göre Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), açılışta Alman kamuoyunun büyük ölçüde dışlanmasıyla kendisine yönelik çekinceleri de güçlendirmiş oldu. Sofuoğlu, "Köln’deki cami açılışı Alman-Türk ilişkilerinde tamiri zor bir kaosu arkasında bıraktı" dedi. 

Sofuoğlu Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Başbakan Angela Merkel ile yaptığı buluşmaları ise "yeniden yakınlaşma için bir şans" diye nitelendirdi.

Özdemir'in açıklaması

Yeşiller partili milletvekili Cem Özdemir de Erdoğan'ın ziyaretini eleştirdi. Özdemir, Yazı İşleri Ağı'na verdiği demeçte, "İki ülke (Almanya-Türkiye) ilişkilerin normalleşmesine Erdoğan'ın ziyareti öncesinde olduğu gibi uzak" dedi. Özdemir, AFP'ye yaptığı açıklamada ise "Türkiye'yi Almanya'daki entegrasyon politikasını DİTİB üzerinden engellemeye çalışmakla" suçladı.   

Cem Özdemir, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'ın Erdoğan onuruna verdiği yemeğe katılmıştı

Cem Özdemir, Cuma akşamı Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'ın Erdoğan onuruna verdiği resmi yemeğe katılmıştı

Sosyal Demokrat Parti (SDP) eski Genel Başkanı Martin Schulz ise Cumartesi günü Rheinisce Post gazetesine yaptığı açıklamada, DİTİB'in İslam'ın siyasallaşması yönünde faaliyetler yürütmesine izin verilmemesi gerektiğini belirtmişti.

Deutschland Türkischer Präsident Erdogan in Köln

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumartesi günü Köln'deki DİTİB Merkez Camii'nin resmi açılışını gerçekleştirmişti. Alman medyasında kısa bir süre önce Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın DİTİB'in izlenmesi konusunu gündemine aldığına dair haberler çıkmıştı. DİTİB'e bağlı camilerde görev yapan bazı imamların, Gülen yapılanmasına yakın olduğundan şüphe edilen kişiler hakkında Ankara'ya rapor gönderdiği yönündeki iddialar Almanya'da tepkiyle karşılanmıştı. Almanya'da DİTİB’e bağlı 900'den fazla cami bulunuyor.

KNA,AFP/HT,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

DİTİB'in izlenmesi tartışmaları gündemden düşmüyor

Erdoğan’ın ziyaretinin ardından DİTİB‘in Türk hükümetiyle ilişkisi ve Alman iç istihbaratı tarafından izlenebileceğine dair tartışmalar yeniden alevlendi. KRV Başbakanı Laschet DİTİB'den siyaset yapmamasını istedi. (30.09.2018)  

Cem Özdemir Erdoğan'a baskının artırılmasını istiyor

Yeşiller milletvekili Özdemir, Alman hükümetine Hermes kredi ve yatırım garantilerinin sınırlandırılması ihtimalinin gündeme getirilmesi çağrısında bulundu. Özdemir, bunun Erdoğan’ın anlayacağı dil olduğunu savundu. (29.09.2018)  

"NATO müttefikimiz Putin'in kollarına düşmemeli"

Erdoğan’ın Almanya ziyareti Alman gazetelerinde geniş yankı buldu. Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Frankfurter Allgemeine Zeitung'da yer alan yorumda "NATO müttefikimiz Putin'in kollarına düşmemeli" deniyor. (29.09.2018)  

Erdoğan karşıtları ve taraftarları Köln sokaklarında

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Köln ziyareti sırasında kentin farklı noktalarında protesto gösterileri düzenlendi. Kentte polis birinci derecede güvenlik önlemleri aldı. (29.09.2018)  

DİTİB Camii’nin açılışına Köln Belediye Başkanı da katılmayacak

Köln Büyükşehir Belediye Başkanı Henriette Reker, Köln Merkez Camii’nin Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak resmi açılışına katılmayacağını açıkladı. (26.09.2018)  

Yorum: DİTİB İslamı’nın Almanya’da yeri yok

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Köln’de DİTİB’e bağlı caminin açılışını yapacak. Seyran Ateş, bunun siyasi İslam ve Türk milliyetçiliğinin Alman toplumuna yerleşmesinin önünü açtığı görüşünü savunuyor. (26.09.2018)  

SZ: DİTİB iç istihbaratın işi değil

Alman gazeteleri iç istihbaratın DİTİB'i izlemeyi gündemine alması ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya ziyaretiyle ilgili iki yoruma yer verdi. (21.09.2018)  

Merkez Camii: Birlikteliğin sorunlu sembolü

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Köln Merkez Camii'nin entegrasyonun simgesi olması planlanıyordu. Etkileyici mimariye sahip cami birçok tartışmaya da neden oldu. (29.09.2018)  

Benzer içerik

Berlin Staatsbankett für Erdogan Begrüßung Cem Özdemir

Cem Özdemir Erdoğan'a baskının artırılmasını istiyor 29.09.2018

Yeşiller milletvekili Özdemir, Alman hükümetine Hermes kredi ve yatırım garantilerinin sınırlandırılması ihtimalinin gündeme getirilmesi çağrısında bulundu. Özdemir, bunun Erdoğan’ın anlayacağı dil olduğunu savundu.

Deutschland Cem Özdemir Parteitag Grüne Baden-Württemberg

Cem Özdemir Erdoğan boykotuna katılmayacak 24.09.2018

Erdoğan'ın Almanya ziyaretine karşı bazı Alman siyasetçilerce başlatılan boykot büyürken, Yeşiller eski Eş Başkanı Özdemir diğer muhalif politikacıların aksine Erdoğan için verilecek resmi yemeğe katılacağını açıkladı.

Türkischer Präsident Erdogan in Deutschland - Protest in Köln

Erdoğan karşıtları ve taraftarları Köln sokaklarında 29.09.2018

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Köln ziyareti sırasında kentin farklı noktalarında protesto gösterileri düzenlendi. Kentte polis birinci derecede güvenlik önlemleri aldı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Deutschland Zentralmoschee in Köln (picture-alliance/dpa/M. Becker)

DİTİB'in izlenmesi tartışmaları gündemden düşmüyor

Erdoğan’ın ziyaretinin ardından DİTİB‘in Türk hükümetiyle ilişkisi ve Alman iç istihbaratı tarafından izlenebileceğine dair tartışmalar yeniden alevlendi. KRV Başbakanı Laschet DİTİB'den siyaset yapmamasını istedi. 

FOTO-GALERİ

DITIB Zentralmoschee Köln-Ehrenfeld (DW/M. Odabasi)

Merkez Camii: Birlikteliğin sorunlu sembolü

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Köln Merkez Camii'nin entegrasyonun simgesi olması planlanıyordu. Etkileyici mimariye sahip cami birçok tartışmaya da neden oldu.  