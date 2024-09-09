Almanya tüm kara sınırlarında kontrollere başlıyor

Almanya 16 Eylül'den itibaren tüm kara sınırlarında geçici kontrollere başlıyor. İçişleri Bakanı Feaser, sınırdan geri çevirme uygulamasını genişletmek için de yeni bir formül bulunduğunu bildirdi.

Almanya, tüm kara sınırlarında kontroller başlatıyor. İçişleri Bakanı Nancy Faeser, şimdiye kadar sınır kontrollerinin yapıldığı Polonya, Çekya, İsviçre ve Avusturya'ya ek olarak Fransa, Lüksemburg, Hollanda, Belçika ve Danimarka sınırlarında da geçici kontrollerin başlatılacağını açıkladı. Ek kontroller 16 Eylül'de başlayacak ve ilk etapta altı ay boyunca uygulanacak.

Faeser düzenlediği basın toplantısında, geçici kontrollerin genişletilmesinin sığınmacıların kitlesel olarak sınırdan geri çevrilmesini de mümkün kılacağını kaydetti. Mevcut sınır kontrolleri çerçevesinde geçen yıl Ekim ayından bu yana Almanya sınırlarından 30 bin kişinin geri çevrildiğini belirten Faeser, uygulamanın genişletilmesiyle bu sayının da artacağını kaydetti.

İçişleri Bakanı, geçen yıl Ekim ayında Polonya, Çekya ve İsviçre sınırlarında sabit kontrollere başlanması talimatı vermişti. Avusturya sınırında ise düzensiz göçle mücadele gerekçesiyle sınır kontrolleri 2015 yılı Eylül ayında başlatılmıştı.

Geri çevirmeler için yeni formül

Alman sınırlarından geri çevirme uygulaması şimdiye kadar sadece ülkeye giriş yasağı olan ya da iltica başvurusunda bulunmayan kişilere uygulanıyor ve geri çevirmeler sadece doğrudan sınırda kontrol noktalarının bulunduğu yerlerde mümkün oluyordu.

Görlitz'deki Almanya-Polonya sınır kontrol noktasını ziyaret eden İçişleri Bakanı Nancy Faeser Fotoğraf: Paul Glaser/dpa/picture alliance

İçişleri Bakanı Faeser, Alman hükümetinin sığınmacıların Avrupa hukukuna uygun ve etkili bir şekilde Almanya sınırından geri çevrilmesi konusunda da mevcut uygulamanın ötesine geçen bir formül geliştirdiğini ve bu modeli ana muhalefetteki Hristiyan Birlik partilerinin (CDU/CSU) Federal Meclis'teki grubuyla da paylaştığını bildirdi. Hristiyan Birlik partilerinin meclis grubuyla formülün ayrıntılarının Salı günü düzenlenecek toplantıda görüşülmesi bekleniyor.

Hristiyan Birlik partileri, göç politikaları konusunda hükümetle yapılan görüşmelerde Alman sınırlarından geri çevirmelerle ilgili bir formül bulunmasını şart koşmuştu. Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) lideri Friedrich Merz, Solingen'de üç kişinin öldüğü bıçaklı saldırı sonrasında Başbakan Olaf Scholz ile bir görüşme gerçekleştirerek gerekli yasal düzenlemelerin meclisten acilen geçirilmesinde destek teklif etmişti. Solingen saldırısı zanlısının, geçen yıl sınır dışı edilmesi gereken ancak işlemleri yapılmayan bir Suriyeli olduğu ortaya çıkmıştı.

AB'ye "aşırı yük" ve "İslamcı terör" bildirimi

İçişleri Bakanı Faeser, geçici sınır kontrolleriyle ilgili olarak AB Komisyonu'na bildirimde bulunduklarını da belirterek buna gerekçe olarak "Almanya'nın karşı karşıya bulunmayı sürdürdüğü ağır yüke ve bu nedenle ortaya çıkan düzensiz göçün sınırlandırılması ihtiyacına" vurgu yapıldığını kaydetti. Bildirimde, son yıllardaki ilticaların yanı sıra Ukrayna'da savaştan kaçan 1,2 milyon mültecinin barınma, eğitim ve entegrasyonunda yerel idarelerin kapasitesinin sınırlı olduğuna dikkat çekildi.

AB içinde Schengen Anlaşması çerçevesinde geçerli seyahat özgürlüğü nedeniyle sınır kontrolleri olağanüstü durumlarda ve gerekçelendirilerek yapılıyor. Alman hükümetinin bildiriminde ayrıca "İslamcı terör ve sınır ötesi suçlardan doğan güncel tehditlere ve iç güvenliğin korunmasına" da işaret edildi.

AFP,dpa / BK,ET

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