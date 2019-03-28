 Almanya Suudilere silah satış yasağının süresini uzattı | ALMANYA | DW | 29.03.2019

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ALMANYA

Almanya Suudilere silah satış yasağının süresini uzattı

Alman hükümeti Suudi Arabistan’a uyguladığı silah ihracat yasağının süresinin altı ay daha uzatılmasına karar verdi. Karara göre, bu süre içinde Suudi Arabistan'a silah satışı için yeni anlaşmalara da onay verilmeyecek.

Deutschland Rüstungsexporte Patrouillenboote für Saudi-Arabien (picture-alliance/dpa/S. Sauer)

Alman hükümeti Suudi Arabistan'a silah ihracatını durdurma kararını altı ay uzattı. Hükümet sözcüsü Steffen Seibert Perşembe akşamı yaptığı açıklamada, silah ihracatını durdurma kararının Eylül ayının sonuna kadar uzatıldığını kaydetti. Bu süre zarfında prensip olarak yeni anlaşma imzalanmamasına da karar verildi.

Alman hükümeti gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından, Riyad'a yapılan silah ihracatını durdurma kararı almıştı. Alınan kararın süresi 31 Mart'ta doluyordu. Başbakan Angela Merkel ile ilgili bakanlardan oluşan Federal Güvenlik Konseyi (BSR), Suudi Arabistan'a silah satışının durdurulmasına yönelik kararın süresinin uzatılması konusunda geçen Çarşamba uzlaşma sağlayamamıştı.

Koalisyon ortaklarından Sosyal Demokrat Parti (SPD), silah ihracatını durdurma kararının uzatılması için ısrar ediyordu. Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) konunun Avrupa'nın ortak savunma politikasını ilgilendirdiğini, bu nedenle Almanya'nın tek başına karar veremeyeceğini savunuyordu. Almanya'nın Suudi Arabistan'a yönelik tutumu Fransa'nın da aralarında bulunduğu bazı müttefikleri rahatsız etmişti.

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Alman hükümetinin, koalisyon ortağı SPD’nin itirazlarına rağmen, geçen bir yıl içinde Yemen’deki savaşa müdahil ülkelere 400 milyon euro değerinde silah ve askeri teçhizat satışına onay verdiği belirtildi. (28.03.2019)

Alman hükümeti, Suudi Arabistan'a yönelik silah ihracatı yasağını Mart ayının sonuna kadar uzattı. Berlin'in Ekim'den beri uyguladığı yasak 9 Mart'ta sona erecekti. (06.03.2019)

Suudi Arabistan ve Emirliklerin Yemen savaşında Almanya’dan aldıkları silahları kullandıkları ortaya çıkarıldı. Muhalefet Berlin yönetiminden Suudi Arabistan ile başlatılan stratejik ortaklığın bozulmasını talep ediyor. (28.02.2019)

Koalisyon ortaklarının aldığı karar

Alman hükümetinin bu konuda aldığı son karar uyarınca Berlin'in "ortak üretilen silah ve teçhizatın Yemen savaşında kullanılmaması için çaba harcayacağı" vurgulandı. Ayrıca bu tarihten 31 Aralık'a kadar ise bu ortak programlarda üretilen ve "montajı tamamlanmış hiçbir silah ve teçhizatın" Suudi Arabistan veya Birleşik Arap Emirlikleri'ne gönderilmeyeceği belirtildi.

Yemen’de Suudi Arabistan ve diğer Arap ülkelerinin desteklediği Yemen Devlet Başkanı Abed Rabbo Mansur'a bağlı güçler ile İran'ın desteklediği Şii Husi isyancılar arasındaki savaş yıllardır devam ediyor. Birleşmiş Milletler'in verilerine göre, yaşanan çatışmalarda şimdiye dek binlercesi sivil on binden fazla kişi hayatını kaybetti.

AFP,BW,JD

©Deutsche Welle Türkçe  

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