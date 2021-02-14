 Almanya Rus dezenformasyon kampanyalarının hedefinde | AVRUPA | DW | 09.03.2021

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

AVRUPA

Almanya Rus dezenformasyon kampanyalarının hedefinde

Avrupa Birliği (AB) tarafından yapılan bir araştırmaya göre, Almanya başka hiçbir AB ülkesinin olmadığı kadar Rus dezenformasyon kampanyalarının odak noktasında bulunuyor.

Rus gazeteleri (Sembolik fotoğraf)

Rus gazeteleri (Sembolik fotoğraf)

Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi (EAD) tarafından salı günü Brüksel'de açıklanan bir raporda, Almanya'nın diğer tüm Birlik üyesi ülkelerden çok daha fazla Rusya kaynaklı dezenformasyon kampanyalarına maruz kaldığına dikkat çekildi.

Rusya'da Almanya'ya yönelik yanıltıcı bilgilerin hem siyasiler tarafından hem de Kremlin'e yakın medya aracılığıyla sistematik kampanyalarla yayıldığı ifade edilen raporda, bu bağlamda Alman politikacıların Rusya ile diyalogdan kaçınmakla suçlandıklarına vurgu yapıldı.

Yanıltıcı, aldatıcı, yalan ve yanlış bilgilerin derlendiği AB bünyesindeki "AB vs. Disınfo” adlı veri bankasında Almanya hakkında 2015'in sonundan bu yana 700'den fazla dezenformasyon vakasının kaydedildiği bildirildi. Söz konusu veri bankasında, aynı zaman dilimi içiresinde Fransa hakkında en az 300, İtalya hakkında en az 170, İspanya hakkında ise 40'dan fazla dezenformasyon kaydının bulunduğu belirtildi.

Raporda, Rus hükümetinin Alman politikacıların "Rus korkusu" yaydıklarına ilişkin bir kanaat oluşturmaya çalıştığı belirtilerek, Rus medyasında çıkan bazı haberler kaynak gösterildi.

Video izle 04:52

Sosyal medyadaki yalan haberlerle mücadele

İlgili raporda, Berlin'de yaşayan bir Rus ailesinin üç çocuğunun, "çocukların refahları tehdit altında olduğu gerekçesiyle" şubat ayında Gençlik Dairesi tarafından bakım altına alınmasıyla ilgili konunun da istismar edildiğine vurgu yapıldı. Bu olaydan yola çıkan Rus medyasının Alman makamlarını Almanya'daki Rusları sistematik olarak bastırmakla suçladığına işaret edildi. Raporda, Rus muhalif siyasetçi Aleksey Navalni'nin Rusya'da tutuklanması nedeniyle Alman makamlarının Rus ailenin çocuklarının bakımına el koyduğu bilgisinin bir internet portalında yayınlandığına da dikkat çekildi. 

AB raporunda Almanya hakkında üretilen dezenformasyon içerikli haberlerin genellikle Rusça yayınlandığı belirtilerek, bu durumun Rusya'nın "iki yüzlülüğünü" gösterdiği ifade edildi.

dpa,rts/TY,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

ABD'den Rusya ve İran'a manipülasyon suçlaması

ABD'nin Ulusal İstihbarat Direktörü, Rusya ve İran'ın Amerikalı seçmenlerin bilgilerine ulaştığını ve seçmenlere yalan haberler yaydığını iddia etti.  

Mitarakis: Geri itme iddiaları Türkiye'nin yalan haber stratejisinin parçası

Yunanistan Göç Bakanı Mitarakis Ege Denizi'nde sığınmacıların yasa dışı bir biçimde geri itildiği iddiasının Türkiye'nin "yalan haber stratejisinin" bir parçası olduğunu söyledi.  

Benzer içerik

Atemschutzmaske mit Aufschrift Fake News

İnsanlar neden yalan haberlere inanır? 14.02.2021

Korona, tüm dünyada insanların yalan haberlere ve komplo teorilerine inanabildiğini ortaya koydu. Bunun arkasında yatan psikolojik sebepler hangileri? Bazı insanlar bunlara daha mı kolay inanıyor?

USA Wladimir Kara-Mursa vor dem Senat in Washington

Spiegel: Rus muhalif siyasetçi Kara-Mursa da zehirlendi 11.02.2021

Almanya, İngiltere ve Rusya'dan bir grup gazetecinin yaptığı araştırmada, öldürülen Rus muhalif siyasetçi Nemzov'a yakın isimlerden Vladimir Kara-Mursa'nın da iki kez zehirlendiği ortaya çıktı.

Symbolbild Beziehungen Russland EU

Avrupa ülkelerinden Rus diplomatlara sınır dışı 08.02.2021

Diplomatları Rusya tarafından sınır dışı edilen Almanya, Polonya ve İsveç, ülkelerinden birer Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti. Rusya Avrupalı diplomatları yasa dışı gösteriye katılmakla suçlamıştı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Rus gazeteleri (Sembolik fotoğraf)

Almanya Rus dezenformasyon kampanyalarının hedefinde

Avrupa Birliği (AB) tarafından yapılan bir araştırmaya göre, Almanya başka hiçbir AB ülkesinin olmadığı kadar Rus dezenformasyon kampanyalarının odak noktasında bulunuyor.  

FOTO-GALERİ

default

Dahi ve haylaz – Fotoğraflarla Maradona

Futbol dünyası sihirbazlıkları ve skandallarıyla ünlü Arjantinli efsanevi futbolcu Maradona'nın yasını tutuyor.  