Almanya Rus dezenformasyon kampanyalarının hedefinde

Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi (EAD) tarafından salı günü Brüksel'de açıklanan bir raporda, Almanya'nın diğer tüm Birlik üyesi ülkelerden çok daha fazla Rusya kaynaklı dezenformasyon kampanyalarına maruz kaldığına dikkat çekildi.

Rusya'da Almanya'ya yönelik yanıltıcı bilgilerin hem siyasiler tarafından hem de Kremlin'e yakın medya aracılığıyla sistematik kampanyalarla yayıldığı ifade edilen raporda, bu bağlamda Alman politikacıların Rusya ile diyalogdan kaçınmakla suçlandıklarına vurgu yapıldı.

Yanıltıcı, aldatıcı, yalan ve yanlış bilgilerin derlendiği AB bünyesindeki "AB vs. Disınfo” adlı veri bankasında Almanya hakkında 2015'in sonundan bu yana 700'den fazla dezenformasyon vakasının kaydedildiği bildirildi. Söz konusu veri bankasında, aynı zaman dilimi içiresinde Fransa hakkında en az 300, İtalya hakkında en az 170, İspanya hakkında ise 40'dan fazla dezenformasyon kaydının bulunduğu belirtildi.

Raporda, Rus hükümetinin Alman politikacıların "Rus korkusu" yaydıklarına ilişkin bir kanaat oluşturmaya çalıştığı belirtilerek, Rus medyasında çıkan bazı haberler kaynak gösterildi.

İlgili raporda, Berlin'de yaşayan bir Rus ailesinin üç çocuğunun, "çocukların refahları tehdit altında olduğu gerekçesiyle" şubat ayında Gençlik Dairesi tarafından bakım altına alınmasıyla ilgili konunun da istismar edildiğine vurgu yapıldı. Bu olaydan yola çıkan Rus medyasının Alman makamlarını Almanya'daki Rusları sistematik olarak bastırmakla suçladığına işaret edildi. Raporda, Rus muhalif siyasetçi Aleksey Navalni'nin Rusya'da tutuklanması nedeniyle Alman makamlarının Rus ailenin çocuklarının bakımına el koyduğu bilgisinin bir internet portalında yayınlandığına da dikkat çekildi.

AB raporunda Almanya hakkında üretilen dezenformasyon içerikli haberlerin genellikle Rusça yayınlandığı belirtilerek, bu durumun Rusya'nın "iki yüzlülüğünü" gösterdiği ifade edildi.

dpa,rts/TY,BÖ

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