 Almanya ″risk bölgesi″ kategorisini kaldırıyor | Almanya | DW | 13.07.2021

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Almanya

Almanya "risk bölgesi" kategorisini kaldırıyor

Almanya, seyahat kurallarını değiştirmeye hazırlanıyor. Buna göre risk bölgelerine göre yapılan sınıflandırmadan vazgeçilecek ve Almanya'ya seyahat etmek isteyen herkesten aşı sertifikası ya da test sonucu istenecek.

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Başkent Berlin'de hükümet kaynaklarından edinilen bilgilere göre Alman hükümeti, Almanya'ya seyahatler için kuralları değiştirmeyi planlıyor. Şimdiye kadar seyahat kurallarını belirlemek için ülkelere göre risk değerlendirmesi yapan ve insidans oranlarına göre listeler oluşturan Alman hükümetinin bu uygulamadan vazgeçmeye hazırlandığı bildirildi.

Planlanan değişikliğe göre hava, kara ya da deniz yoluyla Almanya'ya seyahat etmek isteyen herkesten ya aşı belgesi ya da sonucu negatif korona testi talep edilecek. Yani Almanya'da oluşturulan risk kategorilerinde yer almayan bir ülkeden Almanya'ya seyahat edenler de aşılı değillerse, test ibraz etmek zorunda kalacak.

Sınıflandırma nasıl yapılıyordu?

Almanya'da salgın verilerine takip eden ve hükümete danışmanlık yapan Robert Koch Enstitüsü (RKI) korona riskinin bulunduğu ülkeleri, insidans oranlarına göre "virüs varyantı bölgesi", "yüksek vaka bölgesi" ve "basit risk bölgesi" olarak üçe ayırıyor. Almanya'da yaygın olmayan virüs varyantlarının hızla yayıldığı bölgeler birinci gruba giriyor. Yedi günlük 100 bin kişide görülen ortalama vaka sayısı (insidans) 200'ün üzerinde olan bölgeler ikinci gruba, 50'nin üzerinde olan bölgeler ise üçüncü gruba dahil ediliyor. Türkiye ise 6 Haziran'dan beri basit risk bölgeleri arasında yer alıyor.

Karantina için iki kategori kalacak

Ancak söz konusu değişikliğin yürürlüğe girmesi halinde "basit risk bölgesi" kategorisine gerek kalmayacak. Ancak karantina uygulamasının talep edildiği "virüs varyantı bölgesi" ve "yüksek vaka bölgesi" kategorileri varlığını sürdürecek.

Haber portalı Spiegel'in edindiği bilgilere göre kabine yeni düzenlemeyi 21 Temmuz'da karara bağlamayı hedefliyor.

Reuters,DW/HS,EC

©Deutsche Welle Türkçe

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