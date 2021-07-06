 Almanya’ya kimler seyahat edebilir? | Almanya | DW | 08.07.2021

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Almanya

Almanya’ya kimler seyahat edebilir?

Almanya'da insidans oranları dikkate alınarak ülkeye seyahat kuralları sık sık güncelleniyor. Peki şun ada durum ne? Almanya'ya hangi ülkelerden seyahat edilebiliyor, seyahat için şartlar neler?

Deutschland I Beginn der Sommerferien Berlin

Almanya'ya seyahat etmek isteyenlerin, pandemiyle mücadelenin yönetiminden sorumlu olan Robert Koch Enstitüsü'nün (RKI) sayfasında sürekli güncellenen duyuruları dikkate alması gerekiyor.

RKI korona riskinin bulunduğu ülkeleri "virüs varyantı bölgesi", "yüksek vaka bölgesi" ve "basit risk bölgesi" olarak üçe ayırıyor. Almanya'da yaygın olmayan virüs varyantlarının hızla yayıldığı bölgeler birinci gruba giriyor. Yedi günlük 100 bin kişide görülen ortalama vaka sayısı (insidans) 200’ün üzerinde olan bölgeler ikinci gruba, 50'nin üzerinde olan bölgeler ise üçüncü gruba dahil ediliyor. Türkiye 6 Haziran'dan beri basit risk bölgeleri arasında yer alıyor.

Hangi gruptan olursa olsun korona riskinin bulunduğu bir ülkeden gelen yolcunun internet üzerinden seyahat kayıt formu doldurması gerekiyor: https://www.einreiseanmeldung.de/#/ Seyahat edecek olan kişilerin, Covid-19 aşısı olmamışlarsa ya da hastalığı son altı ay içinde geçirmemişlerse negatif test sonucu göstermeleri şart. Bu durumda karantinaya girme zorunluluğu da kalkmış oluyor.

Almanya'ya Avrupa Birliği üyesi olmayan Türkiye gibi ülkelerden turistik geziler 25 Haziran'dan bu yana mümkün. Ancak uygulama sadece iki doz aşı olmuş olanları kapsıyor. Aşının ise Avrupa İlaç Ajansı’nın (EMA) izin verdiği dört aşıdan (BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson) biri olması ve ikinci dozun üzerinden 14 gün geçmiş olması gerekiyor.

Deutschland Coronavirus - Reisende am Flughafen Berlin-Brandburg

1 Temmuz tarihinden itibaren Avrupa Birliği genelinde aşı kimliği uygulaması geçerli. Akıllı telefon uygulaması, seyahatleri ve büyük etkinliklere girişi kolaylaştırıyor. Yaptırılan aşılara, test sonuçlarına, Covid-19 hastalığının geçirilmiş olduğuna dair bilgilere uygulama yoluyla kolayca erişilebiliyor.

Seyahat uyarılarında yeni düzenleme

Almanya 1 Temmuz itibarı ile basit risk (yedi günlük insidans sayısı 50’nin üzerinde olan) bölgelerine seyahat uyarılarını da kaldırdı. Almanya Dışişleri Bakanlığı 80'den fazla ülkeye artık seyahat uyarısında bulunmuyor, sadece seyahat sırasında "özel bir dikkat" gösterilmesini istiyor. Tatilciler ve geri dönenler için online kayıt ve test yükümlülüğü havayoluyla gelmemeleri halinde kalkmış oldu.

Almanya'da vatandaşlara yönelik seyahat uyarısı, insidans sayısı 200'ün üzerinde olan bölge ve ülkeler içinse geçerli olmayı sürdürüyor. Yaklaşık 200 devletten sadece 29'u bu kapsama giriyor.

Avrupa Birliği ülkelerinden Almanya'ya karayoluyla seyahat edenlere aşı olma, hastalığı atlatmış olma ya da test yaptırma zorunluluğu bulunmuyor. Ancak uçakla seyahat edenlerin uçuştan önce ya aşılanmış ya hastalığı geçirmiş veyahut da negatif test sonucu olduğunu göstermesi gerekiyor. Tatilden dönüşler için de bu uygulama geçerli.

Einreise EU | Covid-19: Airport Corona Testing

Delta varyantı endişesi

Almanya’da Delta varyantının yayılmasından dolayı endişe var. Delta varyantının yaygınlaştığı ülkelerden seyahatler olabildiğince engelleniyor. Virüs varyant bölgeleri arasında yer alan ülkelerden biri şu anda, Brezilya. Bu grupta yer alan Portekiz, İngiltere ve Rusya ise 7 Temmuz itibarı ile bu gruptan çıkartılarak ikinci grup olan yüksek vaka bölgelerine alındı. Bu ülkelerden sadece Alman vatandaşları veya Almanya’da ikamet eden yabancıların geliş ve gidişlerine izin veriliyor. Geliş sonrasında aşı olmuş veya hastalığı geçirmiş olsalar da 14 gün boyunca karantina altında kalmaları gerekiyor. Karantina test yaptırarak da kısaltılamıyor.

Yüksek vaka bölgelerinden gelenlerin de Almanya'ya geldikten sonra karantinaya girmesi gerekiyor ancak karantina beşinci günün sonunda negatif test sonucu ile sonlandırılabiliyor. Aşı olmuş veya hastalığı geçirmiş olanlar karantinadan muaf tutuluyor.

DW, FS, EC, HS

©Deutsche Welle Türkçe

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