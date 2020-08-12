 Almanya pandemiye rağmen toplu sınır dışılara devam ediyor | ALMANYA | DW | 19.08.2020

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ALMANYA

Almanya pandemiye rağmen toplu sınır dışılara devam ediyor

Almanya, pandemi koşullarına rağmen 33 Pakistanlıyı daha sınır dışı etti. Ülkelerine gönderilenlerin bir kısmı "insan kaçakçılarına para ödedikleri" suçlamasıyla gözaltına alındı.

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Almanya, korona krizine rağmen 33 Pakistanlıyı daha sınır dışı etti. Münih’ten uçağa bindirilerek başkent İslamabad’a gönderilen Pakistanlılardan bazılarının burada gözaltına alındığı bildirildi. Söz konusu Pakistanlılara, İran üzerinden kaçışlarını organize eden insan kaçakçılarına ödedikleri para nedeniyle ‘’göç kanunlarını ihlal etme’’ suçu yöneltiliyor.

Yaklaşık bir ay önce Almanya, yine büyük bir Pakistanlı grubu sınır dışı etmişti. Almanya, Avrupa dışı ülkelere sınır dışıları resmi olarak hiçbir zaman durdurmamış olsa da pandeminin başından bu yana uçuşların iptal edilmesi ve ülkelerin vatandaşlarını enfeksiyon endişesiyle geri kabul etmeye yanaşmaması gibi nedenlerle sınır dışı edilenlerin sayısında düşüş gözlemlendi.

2019'da sınır dışı edilenlerin sayısında radikal artış

Pandemi öncesine ait 2019 yılının rakamları ise sınır dışıların bir önceki yıla oranla radikal biçimde arttığına işaret ediyor. Sol Parti’nin soru önergesine hükümetin geçen hafta verdiği yanıta göre, geçen yıl 11 bin 81 kişi sınır dışı edildi. 2018’de ise bu rakam 7 bin 48 olarak kayıtlara geçmişti. En fazla sınır dışı edilenlerin başında Ukrayna vatandaşları gelirken, onları Arnavutluk ve Sırp vatandaşları izledi. Devletin ‘’düzen ve güvenliği’’ ihlal ettiğinden yola çıktığı kişilerden Almanya’yı terk etmeleri isteniyor ve ülkeye bir daha giriş izinleri bulunmuyor. Bu talebi yerine getirmemeleri halinde ise sınır dışı ediliyorlar.

Sol Parti'den ''sınır dışılar durdurulsun'' talebi

Sol Partili milletvekili Ulla Jelpke, uygulamanın "adaletsiz bir çifte cezalandırma" olduğunu savunarak, sınır dışılardaki artışı eleştirmişti. Sol Parti'nin İç Politika Sözcüsü Jelpke, söz konusu insanların çoğunun yıllardır Almanya’da yaşadığını ve burada bir hayat kurduğunu belirterek, sınır dışı edilmeleri halinde buradaki sosyal haklarından da mahrum bırakıldıklarına dikkat çekmişti. Jelpke ayrıca pandemi koşullarına da dikkat çekerek, tüm sınır  dışıların şu an için durdurulmasını talep etmişti.

dpa, KNA / SÖ, TY

©Deutsche Welle Türkçe

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