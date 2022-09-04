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Almanya'nın Chemnitz kentinde bulunan bir metal atölyesinde meslek eğitimine başlayan bir Polonyalı ve bir Bulgar genç - (04.09.2014)
Almanya'nın Chemnitz kentinde bulunan bir metal atölyesinde meslek eğitimine başlayan bir Polonyalı ve bir Bulgar genç - (04.09.2014)Fotoğraf: picture-alliance/dpa/H. Schmidt
EkonomiAlmanya

Almanya kendi "Green Card"ını oluşturuyor

59 dakika önce

Almanya nitelikli işgücü eksiği nedeniyle vasıflı işçilerin ülkeye göçünü kolaylaştırmak istiyor. Hükümet yeşil kart benzeri bir "fırsat kartı" çıkarmayı planlıyor.

https://www.dw.com/tr/almanya-nitelikli-i%C5%9F-g%C3%BCc%C3%BCne-kap%C4%B1lar%C4%B1n%C4%B1-a%C3%A7may%C4%B1-planl%C4%B1yor/a-63014165

Almanya'da büyüyen işgücü açığını kapatmak için hükümet göç yasasında değişikliğe gidiyor.

Almanya Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Bakanı Hubertus Heil, nitelikli işgücü açığını kapatabilmek için "fırsat kartı" adı verilen bir uygulamayla kalifiye işçilerin Almanya'ya göçünü kolaylaştırmak istediklerini açıkladı. Bild am Sonntag gazetesine verdiği demeçte, koalisyonun sonbaharda modern bir göç yasası sunacağını söyleyen Heil, "Ülkemizin ihtiyaç duyduğu kişilerin bize daha kolay gelebilmesi için şeffaf bir puan sistemine sahip bir fırsat kartı getiriyoruz" dedi.

Yurt dışından Almanya'da iş aramanın genellikle zor olduğunu söyleyen Bakan, yeni sistemin bunu kolaylaştıracağını kaydetti. Almanya'nın her yıl ve ihtiyaca göre, fırsat kartına sahip kaç kişinin belirli bir süre için iş aramak veya eğitim almak üzere Almanya'ya gelmesine izin verileceğine dair bir kota belirleyeceğini ifade eden Bakan Heil, bu kişilerin Almanya'da bulundukları süre zarfında, kendi geçimlerini sağlayabilmeleri gerekeceğini vurguladı.

Almanya tarafından tanınan bir yeterlilik belgesi gösterebilen herkes fırsat kartı için gerekli şartları yerine getirmiş olacak. Heil, ayrıca diğer insanlara da Almanya'ya gelme şansı verilmesi gerektiğini söyledi. 

Puanlama sistemi getirilecek

Habere göre, ilgili puan sistemi dört kriterden oluşacak. Bunlar, yabancı bir diploma, en az üç yıllık mesleki deneyim, dil becerileri veya Almanya'da daha önce kalmış olmak ve 35 yaşın altında olmak olarak dile getiriliyor. 

Dört kriterden üçünü yerine getirenlere fırsat kartı verilmesi planlanıyor. Kartın yapısı hükümet tarafından belirlenecek.

Almanya Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Hubertus Heil
Hubertus HeilFotoğraf: Britta Pedersen/dpa/picture alliance

Heil, göçün kolaylaştırılmasının yanı sıra, hedefe yönelik eğitim ve öğretim ve daha fazla kadının çalışmasıyla nitelikli işçi talebini de karşılamak istiyor. "Kadınlar arasında işgücüne katılım oranını arttırmak istiyoruz; bu oran yüzde 72,1 ile hala erkeklerin yaklaşık yedi puan altında" diyen Heil, "Bu farkı yarıya indirebilsek, 900 bin iş gücü kazanmış oluruz" ifadesini kullandı.

İş dünyası sıkıntı yaşıyor

Almanya iş dünyası acilen harekete geçilmesi gerektiğini düşünüyor. Ülkedeki metal ve elektronik endüstrisinin çatı örgütü olan Gesamtmetall'in CEO'su Oliver Zander de, Bild am Sonntag'a verdiği demeçte, "eskiden kitlesel işsizliğin toplumsal refahımızı tehdit ettiği gibi" kalifiye eleman sıkıntısının da toplumsal refahı tehdit ettiği uyarısında bulundu.

Metal ve elektrik elektronik sektöründeki her beş şirketten ikisi kalifiye eleman eksikliği nedeniyle üretimin aksadığından şikâyet ediyor. Alman Zanaatkarlar Konfederasyonu şu anda yaklaşık 250 bin vasıflı işçi açığı olduğunu bildiriyor.

 

Almanya'nın yeni işçi göçüne ihtiyacı var

 

AFP,Reuters / SSB,ET

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