  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Kahramanmaraş depremi
2023 Seçimleri
Türkiye Ekonomisi
Fotoğraf: Monika Skolimowska/dpa/picture alliance
EkonomiAlmanya

Almanya nitelikli iş gücü açısından cazibesini yitiriyor

2 saat önce

Yapılan uluslararası bir araştırma, yüksek nitelikli yabancı iş gücü ve şirketler için verilen mücadelede Almanya'nın puan kaybettiğini ortaya koydu.

https://p.dw.com/p/4OQw2

Almanya, nüfustaki yaşlanma gibi nedenlerden dolayı yurt dışından nitelikli iş gücüne acil ihtiyaç duyarken tam da bu alanda cazibesini yitiriyor.

Bertelsmann Vakfı'nın Ekonomik İş birliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) ile iş birliği içinde yaptığı araştırma, yüksek nitelikli iş gücü ve start-up girişimcileri kazanmak için verilen uluslararası mücadelede Almanya'nın puan kaybettiğini ortaya koydu. Bu gelişmede Almanya'nın şartlarının kötüleşmesinden ziyade diğer ülkelerin öne geçmesinin rol oynadığı belirtildi.

Bertelsmann Vakfı'nın OECD'ye üye 38 ülke verilerini değerlendirdiği araştırmaya göre Almanya 2019'da 12'nci sırada yer alırken 15'inci sıraya geriledi. Sıralamada, meslekî fırsatlar, gelir, vergiler, gelecek perspektifi, aile fertleri için sunulan imkanlar ve vize prosedürleri gibi kalifiye göçmenler için önem taşıyan çerçeve koşullar değerlendirildi.

Nitelikli iş gücünün gözdesi Yeni Zelanda

Buna göre oluşturulan endekste, yüksek nitelikli yabancı iş gücü açısından en cazip ülkelerin Yeni Zelanda, İsveç, İsviçre, Avustralya ve Norveç olduğu görüldü.

Girişimciler ve şirketler açısındansa İsveç, İsviçre, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda başı çekti. Bu sıralamada Almanya 6'ncı sıradan 13'üncü sıraya geriledi. Girişimciler açısından Almanya'ya puan kaybettiren nedenlerin başında, dijitalleşme sürecinin ağır aksak yürümesi, Almanya'nın şirketlerden asgarî sermaye talep etmesi ve göçmenlerin toplumda diğer ülkelere kıyasla daha az kabul görmesi geldi.

Deutschland Salzgitter | Produktion von Batteriezellen für Elektroautos im VW-Werk
Fotoğraf: Julian Stratenschulte/dpa/picture alliance

İş kurmak isteyenler Kanada ve ABD'ye yöneliyor

OECD endeksinde 2023'te ilk kez, şirket kurmak isteyen girişimciler açısından çerçeve koşullar da yer aldı. Bu listede Kanada, ABD, Fransa, İngiltere ve İrlanda en cazip ülkeler olurken Almanya 12'nci sırada yer aldı. Bertelsmann Vakfı raportörleri, bunda meslekî fırsatların ve mucit sayısının Almanya'da daha az oluşunun ve vize uygulamalarında esnek davranılmamasının rol oynadığını kaydetti.

Bertelsmann Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ralph Heck, araştırma sonuçlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Almanya'nın refahını güvenceye almak için, yurt dışından da nitelikli iş gücüne ihtiyacı var. Uluslararası karşılaştırmalar, ülkemiz açısından büyük önem taşıyan nitelikli iş gücü göçünün daha iyi şekillendirilebilmesi için Almanya'nın neler yapması gerektiğini açıkça ortaya koyuyor" diye konuştu.

Yüksek öğrenimde Almanya ikinci sırada

Almanya, uluslararası sıralamada yüksek öğrenim alanında ise iyi not aldı. Dünya çapında üniversite öğrencileri açısından cazibe sıralamasında Almanya, ABD'nin arkasında ikinci sırada yer aldı. Almanya'yı İngiltere, Norveç ve Avustralya izledi. Almanya'nın aldığı notta, üniversite eğitim kalitesinin yanı sıra öğrenim için ödenen ücretlerin düşüklüğü, mezuniyet sonrasında iş bulma ve ülkede kalma imkanlarının iyi olması rol oynadı.

dpa/BK,HT

 

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Saksonya eyaletinde Daimler AG Grubu'na bağlı ACCUmotive firmasında çalışan göçmen kökenli bir işçi - (01.12.2014)

Almanya'da nitelikli işgücü yasa taslağı tamamlandı

Almanya'da nitelikli işgücü yasa taslağı tamamlandı

Nitelikli işgücünü Almanya'ya çekmeyi hedefleyen yeni düzenlemenin taslağı açıklandı.
Göç20 Şubat 2023
Symbolbild Programmierer, IT-Experten

Araştırma: Almanya'daki IT uzmanı açığı üçe katlanacak

Araştırma: Almanya'daki IT uzmanı açığı üçe katlanacak

ABD'li danışmanlık şirketi McKinsey'in yaptığı araştırmaya göre, Almanya'nın kamu sektöründeki bilgi teknolojileri (IT) uzmanı açığı 2030 yılına kadar 140 bine ulaşacak.
Ekonomi25 Ocak 2023
Bozuk para cüzdanından madeni 1 euro çıkaran bir el

Almanya'da "refah elden gidiyor" uyarısı

Almanya'da "refah elden gidiyor" uyarısı

Korona pandemisi ve Ukrayna savaşının Alman ekonomisine üç yıllık maliyeti 595 milyar euro olarak hesaplanırken uzmanlar nitelikli iş gücü açığı gibi sorunların refaha darbe vuracağı uyarısı yaptı.
Ekonomi24 Ocak 2023
Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Türkei Ein Monat nach dem Erdbeben

Deprem bölgesinde kimliği belirlenemeyen çocuk sayısı 213

Toplum25 dakika önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Kürt seçmen Kılıçdaroğlu’nun adaylığını nasıl karşılıyor?

Kürt seçmen Kılıçdaroğlu’nun adaylığını nasıl karşılıyor?

Politika7 saat önce
Millet İttifakı'nı oluşturan altı siyasi partinin genel başkanları

Millet İttifakı "8 koldan" sahada olacak

Millet İttifakı "8 koldan" sahada olacak

Politika21 saat önce
Kuzey Denizi'nde bir petrol platformu

Kuzey Denizi'nde tartışmalı proje: Karbondioksit mezarlığı

Kuzey Denizi'nde tartışmalı proje: Karbondioksit mezarlığı

Doğa ve Çevre8 Mart 2023
Türkei I Opposition Kemal Kilicdaroglu CHP

Millet İttifakı'nın vekil listeleri nasıl olacak?

Millet İttifakı'nın vekil listeleri nasıl olacak?

Politika8 Mart 2023
Symbolbild Gewalt gegen Frauen

Almanya'da kadın cinayetlerine ömür boyu hapis talebi

Almanya'da kadın cinayetlerine ömür boyu hapis talebi

Hukuk ve Adalet8 Mart 2023
Erdbebenkatastrophe in der Türkei - Kahramanmaras

"Afet dönemlerinde kadınların sorunları daha derinleşiyor"

"Afet dönemlerinde kadınların sorunları daha derinleşiyor"

Felaket8 Mart 2023
Ana sayfaya dön