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Almanya nitelikli iş gücü açığını kapatamıyor

3 saat önce

Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da nitelikli iş gücü açığı kapatılamıyor. Alman Dışişleri ve Çalışma bakanları, hastabakıcıları Almanya'ya çekebilmek umuduyla Brezilya'ya gitti.

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Rostock Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde korona tedavisi gören hastalar ve hastabakıcılar
Fotoğraf: Jens Büttner/dpa/picture alliance

Almanya'da nüfus giderek yaşlanıyor, Avrupa'nın en büyük ekonomisinde nitelikli iş gücü açığı kapatılamıyor. Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile Çalışma Bakanı Hubertus Heil, ülkenin önde gelen gazetelerinden Frankfurter Allgemeine Zeitung'a (FAZ) yazdıkları ortak makalede durumun ciddiyetine bir kez daha dikkat çektiler.

Ülkede 1 milyon 700 bini bulan nitelikli iş gücü açığına işaret eden ve yurt dışından eğitimli iş gücünün ülkeye getirilmesinin önemini vurgulayan bakanlar, "Geçen yıl AB ülkelerinden uzman iş gücünün yanında üçüncü ülkelerden 100 bin kişi bile bize gelmedi. Bu sayı yeterli değil" dedi.

Baerbock ve Heil, iki yıl önce kurulan Federal Dış İşler Dairesi yoluyla "2024 yılı sonuna kadar vize verilen uzman iş gücü sayısını mevcut sayının dört katına çıkarmayı hedeflediklerini" kaydetti.

İki bakan hastabakıcı bulmak için Brezilya'ya gitti

Dışişleri ve Çalışma bakanları, Almanya'da yaşlanan nüfus nedeniyle özellikle eksikliği hissedilen ve acil ihtiyaç duyulan bakıcılık mesleklerinden yabancı iş gücünü kazanmak için Pazar günü Brezilya'ya hareket etmişti.

Baerbock ve Heil, FAZ'a yazdıkları makalede, "Hastanelerde artık yeterli bakım personeli yok. Atlantik'in diğer tarafında, Brezilya'da ise bakım alanında çalışan on kişiden biri, iyi eğitim almış olmasına rağmen işsiz durumda. Brezilya'da, bu iş gücünü Almanya'ya kazandırmak için çalışacağız. Hem hükümet nezdinde hem de özellikle sahada, hastaneler ve meslek odalarındaki profesyoneller nezdinde" ifadelerini kullandı.

Alman bürokrasisine eleştiri

Almanya'daki katı bürokrasiyi sert bir şekilde eleştiren Baerbock ve Heil, "Almanya'daki kurallar ormanında, kendi istihdam piyasamızda ihtiyaç duyacağımız çok sayıda nitelikli insanı hala kaybetmeye devam ediyoruz. Brezilyalı bir hasta bakıcı Portekiz, Kanada ya da Amerika Birleşik Devletleri'ne çok daha pürüzsüz bir şekilde gidebilecekken niye aylarca Alman makamlarını beklemek zorunda kalsın?" sorusunu yöneltti.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Çalışma Bakanı Hubertus Heil
Dışişleri Bakanı Baerbock ve Çalışma Bakanı Heil, hastabakıcı açığına çözüm bulabilme umuduyla Brezilya'ya gitti.Fotoğraf: picture alliance/dpa

Koalisyon hükümetinin Alman göç politikalarında köklü değişiklikler gerçekleştirdiğini belirten Baerbock ve Heil, birlikte Avrupa'nın en modern göç hukukunu oluşturmaya çalıştıklarını ifade ederek, "Ama insanları uzun vadede Almanya'yı seçmeye ikna etmek istiyorsak onlara elimizi uzatmak ve kalplerini kazanmak zorundayız. Bu nedenle nitelikli iş gücünün ailesinin de Almanya'ya taşınabilmesi gerekir" dedi.

Brysch: Dil sorunu hafife alınmamalı

Alman Hasta Güvenliği Vakfı Başkanı Eugen Brysch ise iki bakanın hastabakıcılar için başlattığı girişime şüpheli yaklaştığını belirterek iki bakanın entegrasyon konusunu hafife aldıklarını söyledi.

Brusch, iyi derecede Almanca bilgisinin hastaların ve bakıma muhtaç durumdaki kişilerin güvenliği açısından büyük önem taşıdığını ve bu konudan taviz verilmemesi gerektiğini belirterek bakım alanında ihtiyacın büyük ölçüde Almanya içinde çözülmesi için çalışılmasını istedi.

Önümüzdeki yıllarda hastaneler ile yataklı ve yataksız sağlık hizmetlerinde 500 bin eğitimli iş gücünün emekliye ayrılacağını belirten Brysch, 2022 yılında 34'ü Brezilya'dan olmak üzere AB dışından 656 yabancı iş gücünün Almanya'ya geldiğini kaydetti. Almanya'nın 2018 yılından bu yana Brezilya'dan hastabakıcıların eğitimi ve Almanya'ya getirilmesi için yoğun çaba gösterdiğine işaret eden Brysch, bu çabalar göz önünde bulundurulduğunda mevcut rakamların son derece yetersiz olduğunu kaydetti.

 

KNA / BK,ET

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