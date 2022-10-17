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Atomkraftwerke Isar 2 und Neckarwestheim sollen weiter betrieben werden.
Fotoğraf: Frank Hoermann/SVEN SIMON/picture alliance
Doğa ve ÇevreAlmanya

Almanya nükleer santrallerin kapatılmasını erteleyecek

3 saat önce

Almanya olası enerji darboğazını aşabilmek için yıl sonunda kapatılması kararlaştırılan üç nükleer santralin faaliyetlerini gelecek yılın Nisan ayına kadar uzatacak.

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz ülkede halen faaliyette olan üç nükleer santralin kapatılmasına ilişkin koalisyon ortakları arasında haftalardır süren tartışmalara son noktayı koydu.

Scholz, Pazartesi günü ilgili bakanlara yazdığı bir mektupta 31 Aralık 2022'de kapatılmaları öngörülen Isar 2, Neckarvestheim 2 ve Emsland nükleer santrallerinin en geç 15 Nisan 2023'e kadar işletilmeleri için yasal dayanağın oluşturulması talimatını verdi.

Mektupta üç bakanlığın, Bakanlar Kuruluna ilgili düzenleyici önerileri "vakitlice" sunmaları istendi. Konunun bu hafta içinde Federal Meclis'in gündemine gelmesi bekleniyor.

Yeşiller Partisi hafta sonunda gerçekleştirdiği genel kurulunda Emsland nükleer santralinin 2022 sonu itibarıyla faliyetine son verilmesi yönünde karar almıştı. Yeşiller partisinden Federal Ekonomi Bakanı Robert Habeck, sadece ülkenin güneyindeki Isar 2 ve Neckarvestheim 2 nükleer santrallerinin önümüzdeki yılın Nisan ayına kadar faaliyette bulunabileceklerini kaydetmişti.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz üç nükleer santralin faaliyetlerinin uzatılmasını istedi
Almanya Başbakanı Olaf Scholz üç nükleer santralin faaliyetlerinin uzatılmasını istediFotoğraf: Clemens Bilan/EPA-EFE

Maliye Bakanı Christian Lindner liderliğindeki Hür Demokrat Parti (FDP) ise Emsland nükleer santralinin de faaliyetini sürdürmesi gerektiğinde ısrar ediyordu. Koalisyonun en küçük ortağı konumundaki FDP söz konusu santrallerin 2024 yılına kadar işletilmesi önerisini gündeme getirmişti.

Maliye Bakanı Lindner ayrıca halihazırda hizmet dışı bırakılmış olan nükleer santrallerin yeniden etkinleştirilmesini de tartışmaya açmıştı.

Başbakan Scholz, Ekonomi Bakanı Robert Habeck, Çevre Bakanı Steffi Lemke ve Maliye Bakanı Christian Lindner'a yazdığı mektupta, ayrıca enerji verimliliğinin artırılmasına ilişkin "iddialı bir yasanın" da hazırlanacağını belirtti.

Federal Adalet Bakanı Marco Buschmann (FDP) Scholz'un kararını memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Twitter hesabından, "Sağduyu hakim oldu" diye yazan Buschmann, "Bu (karar) ülkemizi güçlendiriyor. Çünkü daha fazla şebeke istikrarı ve daha düşük elektrik fiyatları sağlayacak" dedi.

Reuters,AFP/TY,JD

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