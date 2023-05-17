Almanya ile Irak arasında sığınmacı anlaşması hazırlığı

Alman medya kuruluşları NDR ve WDR'in ortak haberine göre Alman hükümeti sığınmacıları geri gönderebilmek için Irak ile sığınmacı anlaşması imzalamaya hazırlanıyor.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz geçen hafta düzenlenen mülteciler zirvesinde yaptığı basın toplantısında "Uzun, orta ve yakın vadede en büyük değişiklik Almanya'nın yepyeni türde göç ortaklıkları kuracak olması" demişti. Ancak Scholz bu tür bir ortaklık için ilk önemli adımın atıldığını açıklamamıştı.

NDR ve WDR'in haberinde Alman ve Irak hükümet temsilcilerinin geçen haftanın başında başkent Berlin'de bir araya geldiği ve göç konusunda yakın işbirliği niyetini ifade eden "ortak bildiriyi" imzaladıkları kaydedildi. Haberde bildirinin henüz hukuken bağlayıcı bir anlaşma niteliği taşımadığı belirtildi. İki ülke arasında bir anlaşmaya varılması halinde bunun Alman hükümetinin sığınmacı anlaşmalarından sorumlu görevlisi Hür Demokrat Partili Joachim Stamp açısından büyük bir başarı olacağı kaydedildi. Irak, Almanya'ya iltica başvurusu yapan sığınmacıların geldiği ülkeler arasında ilk sıralarda.

İçişleri Bakanlığı doğrulamadı

İddia, henüz Almanya İçişleri Bakanlığı'nca doğrulanmadı. Federal İçişleri Bakanlığı Sözcüsü sadece hükümetin "farklı ülkelerle derinleştirilmiş göç işbirliği konusunda müzakereler yürüttüğünü" söylemekle yetindi. Bu müzakerelerin detayları konusunda prensipte açıklama yapmadıklarını belirten Sözcü, Federal Hükümet'in izlediği temel çizginin "düzensiz göçün sınırlandırılması ve yasal göç yollarının mümkün kılınması" olduğunu belirtti. Irak tarafı da konuyla ilgili Alman medya kuruluşlarına açıklama yapmaktan kaçındı.

Almanya ile Irak arasında söz konusu müzakerelerin birkaç aydır sürdüğü kaydediliyor. Aradaki işbirliğinin sadece Irak'a Almanya'dan yapılan sınır dışı uygulamasıyla ilgili olmadığı, Iraklıların Avrupa'ya seyahatlerinin kolaylaştırılmasını da içerdiği belirtiliyor. Ayrıca Irak'ta mesleki eğitim ve dil okullarının desteklenmesi ve bunun sadece Almanya'da çalışma hedefine bağlı olarak değil Irak'ın kalkınması perspektifiyle de yürütülmesi öngörülüyor. Anlaşmanın hazırlığının, içeriği sebebiyle Almanya'da farklı bakanlıklarca eşgüdüm içinde yapıldığı kaydedildi.

Almanya'da sınır dışı edilen bir sığınmacı Fotoğraf: Sebastian Willnow/dpa/picture alliance

Kimlik tespitinde işbirliği

Almanya, Irak'a sınır dışı uygulamalarında sığınmacıların kimlik ve uyruklarının belirlenememesi nedeniyle zorluk yaşıyor. İki ülkenin bu hususta da işbirliği yapacağı öğrenildi. Almanya İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre 2022 yılı sonu itibarı ile Almanya'da sınır dışı edilecek 35 bin Irak vatandaşı bulunuyor. 32 bin kişinin sınır dışı edilmesinin ertelendiği, 7 bin 900 kişinin kimlik ya da pasaportları olmadığı için sınır dışı edilemediği kaydediliyor.

Almanya İçişleri Bakanlığı verilerine göre 2022 yılında Almanya'dan Irak'a sınır dışı edilen Irak vatandaşlarının sayısı 471. Ancak sadece 77 kişi Irak'a sınır dışı edilirken diğerleri başka ülkelere gönderildi.

DW / EC, TY

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