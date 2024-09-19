Almanya İsrail'e silah ihracatını durdurdu mu?

Almanya, İsrail'e silah ihracatını durdurduğu haberlerini yalanladı. Ancak hükümetin saldırı ve savunma sistemleri arasında ayrım yaptığı ve Gazze'de kullanılabilecek silahların ihracatında keskin düşüş dikkat çekiyor.

Almanya'nın İsrail'e muharebe silahları ihracatını siyasî ve hukukî baskılardan dolayı askıya aldığı haberleriyle ilgili Ekonomi Bakanlığı açıklama yaptı.

Almanya'da silah ihracat izinlerinden sorumlu olan Ekonomi Bakanlığı'nın sözcüsü, İsrail'e silah ihracat izinlerinin askıya alındığına yönelik haberleri yalanlayarak "İsrail'e silah ihracatının durdurulması söz konusu değil, olmayacak da" dedi.

Alman hükümetinin silah ihracat izinlerinde "mevcut duruma göre ve hukukî ve siyasî direktifler doğrultusunda, dış politika ve güvenlik politikaları göz önünde bulundurularak tek tek kalemlere göre karar verdiğine" işaret eden sözcü, insanî hukuka riayetin de dikkate alındığını kaydetti. Ekonomi Bakanlığı sözcüsü, "Bu kaleme baktığımızda her zaman için mevcut durum göz önünde bulundurulmaktadır. İsrail'e Hamas ve Hizbullah tarafından gerçekleştirilen saldırılar da Gazze'deki operasyonun gidişatı da buna dahildir" dedi.

Alman dpa haber ajansına konuşan bir hükümet sözcüsü de "İsrail'e yönelik bir silah ihracat ambargosunun kesinlikle söz konusu olmadığını" açıkladı.

Habeck: Saldırı ve savunma silahları arasında ayrım yapıyoruz

Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, İsrail'e silah ihracatında Gazze Şeridi'nde kullanılanlarla savunmaya yönelik sistemler arasında ayrım yaptıkları mesajını vermişti.

Yeşiller partili Habeck, Neue Osnabrücker Zeitung gazetesinin düzenlediği "Vatandaşlarla Diyalog" etkinliğinde İsrail'e silah ihracatı konusunda bir soruya verdiği yanıtta, Gazze'de kullanılanlarla diğerleri arasında bir ayrım yapılması gerektiğini düşündüğünü söylemişti.

Ekonomi Bakanı Habeck, İsrail'e ihracat izinlerinde savunma ve saldırı silahları ayrımı yaptıklarını söyledi. Fotoğraf: Chris Emil Janßen/picture alliance

Habeck, "İsrail'in varlığının korunması için gerekli olan donanma ya da hava savunma sistemleri gibi sistemlerin ihracatına her zaman olduğu gibi hızlı bir şekilde izin verilmektedir. Gazze Şeridi'nde kullanılabilecek sistemlerin ise insanî devletler hukukuna riayet edilmediği şüphesi nedeniyle, farklı bir şekilde değerlendirilmesi gerek. Dolayısıyla bu ayrımı çok büyük bir titizlikle yapıyorum" demişti.

Baerbock'tan "Gazze'de kullanılabilecek silahları göndermiyoruz" açıklaması

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da geçen hafta yaptığı açıklamada "Almanya'nın Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısı sonrası İsrail'in kendini müdafaası için her tür desteği verdiğini, ancak insanî devletler hukukuna aykırı bir şeyi hiçbir şekilde destekleyemeyeceklerini" söylemiş, "Bu nedenle 7 Ekim'den sonra Gazze Şeridi'nde kullanılabilecek ve orada devletler hukukunu ihlal edecek silahların ihracatı olmamıştır" ifadesini kullanmıştı. İsrail'e yapılan hava savunma sistemleri ihracatını örnek veren Baerbock, "Hava savunmasıyla Gazze'de hastaneleri tahrip edemezsiniz" demişti.

Almanya'da silah ihracat izinlerinin, Federal Güvenlik Konseyi'nde onaylanması gerekiyor. Ekonomi Bakanlığının da temsil edildiği Konsey'in toplantıları kamuoyuna kapalı gerçekleştiriliyor.

Bu yılki ihracat izinlerinde keskin düşüş

Hükümetin, Sahra Wagenknecht İttifakı'nın (BSW) soru önergesine verdiği yanıta göre geçen yıl İsrail'e 326 milyon 500 bin euro değerinde silah ihracatına izin verildi. Büyük bölümü 7 Ekim sonrasına denk gelen izinlerde 2022'ye göre 10 kat artış oldu.

Bu yıl ise Ocak ayından 21 Ağustos'a kadarki dönemde ihracat izinleri hacmi 14,5 milyon euroya geriledi. 2024 ihracat izinlerinde muharebe silahlarının payı sadece 32 bin 449 euro oldu.

dpa,rtr/BK,JD

DW Türkçe'ye engelsiz nasıl ulaşabilirim?