Alman Bakan'dan Bulgaristan-Türkiye sınırına ziyaret

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Avrupa Birliği'nin (AB) iltica reformunun Avrupa Parlamentosu'nda onaylamasından beş gün sonra Bulgaristan'ı ziyaret etti. Faeser'in ziyaretinin en önemli gündem maddesini Birlik'in dış sınırlarının korunması ve düzensiz göçün engellenmesi konuları oluşturdu.

Almanya İçişleri Bakanı, Bulgaristan'ın güneyindeki Povdiv (Filibe) kentinde Bulgar mevkidaşı Kalin Stoyanov tarafından karşılandı. İki bakan daha sonra Bulgaristan-Türkiye sınırındaki Kapitan Andreevo'ya giderek burada incelemelerde bulundu. İçişleri Bakanı Faeser, burada bir pilot projenin hayata geçirileceğini ve böylece AB iltica reformu uyarınca kuralların nasıl uygulanacağının test edileceğini söyledi.

Bakan, AB Komisyonu'nun finanse edeceği pilot proje kapsamında burada bir mülteci merkezinin kurulmasının hazırlıklarının sürdüğünü kaydetti. Bulgaristan İçişleri Bakanı Stoyanov sınırdaki incemeler sırasında gazetecilerin, Türkiye'den Bulgaristan'a gelen göçmenlerin dövüldüğü ve geri gönderildiği yönündeki haberlere dair sorusuna, "münferit vakalar" yanıtını verdi. Bakan sorunun büyük oranda çözüldüğünü ifade etti. Nancy Faeser AB Sınır Koruma Ajansı Frontex'in çalışmalarının bu noktada önemli olduğunu, ajansın göçmenlerin hukuk kurallarına uygun muamele görmesini sağladığını belirtti.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser Bulgaristan'ın ardından Salı günü Romanya'yı ziyaret edecek Fotoğraf: Soeren Stache/dpa/picture alliance

Bulgaristan-Türkiye sınırı nasıl korunuyor?

Aynı zamanda AB'nin dış sınırlarından biri olan Bulgaristan-Türkiye sınırı 259 kilometre uzunluğunda. Bulgaristan 2017 yılından beri düzensiz geçişleri engellemek için sınıra dikenli tellerle çit çekti. Sınır ayrıca termal kameralarla gözetleniyor. Bu önlemlere rağmen göçmenler sık sık incan tacirlerinin yardımıyla Türkiye'den Bulgaristan'a geçiş yapabiliyor.

Faeser'in ziyaret ettiği sınırda görev yapan Bulgar sınır görevlileri amaçlarının zaman kazanmak, zamanında olay yerinde olmak ve düzensiz geçişleri önlemek olduğunu belirtti. Bulgar yetkililer tahıl tarlalaları ve engebeli arazi arasındaki çitlere merdiven dayayan ve yaralanmamak için dikenli tellerin üzerine battaniye koyarak sınırı geçmeye çalışan göçmenleri durdurmaya çalıştıklarını ifade etti. Görevlilere göre dikenli tellerin altında tünel kazıldığı da tespit edildi. Bulgar sınır polisi şefi Anton Zlatanov, sınırda "geçişlerin engellendiğini", göçmenlere yasa dışı "geri itme" uygulanmadığını savundu.

Faeser'in uzun süre önce planlanan ziyareti ülkede siyasi bir krizin yaşandığı bir döneme denk geldi. Bulgaristan geçen Salı gününden bu yana geçiş hükümeti tarafından yönetiliyor. Ülkede 9 Haziran'da son üç yıl içinde altıncı kez parlamento seçimlerine gidilecek.

Bulgaristan 31 Mart itibarıyla Schengen Bölgesi'ne kısmen dahil oldu. Hava ve deniz sınırlarındaki kontroller kaldırılırken kara sınır kontrollerinin kaldırılması konusunda bir takvim şimdilik belirlenmedi. Alman Bakan Faeser Bulgaristan'ın gerekli kriterleri yerine getirdiğini bunun sonucu olarak da Schengen kurallarının tamamen uygulanmasının makul olacağını belirtti.

Almanya İçişleri Bakanı Faeser Bulgaristan'ın ardından yarın Romanya'yı ziyaret edecek. Başkent Bükreş'te Rumen mevkidaşı Catalin Predoiu ile bir araya gelecek olan Faeser'in temaslarının gündeminde yine AB'nin dış sınırlarının korunması olacak.

AB'nin iltica reformu, başvuru kabul oranı yüzde 20'nin altında olan ülkelerin vatandaşlarının sınırdaki kamplarda tutulmasını ve sınır dışıların hızlandırılmasını öngörüyor. İltica süreçlerinin hızlandırılmasını öngören reform, bu süreçlerin kısmen AB'nin dış sınırlarında yapılmasını planlıyor.

Almanya'ya iltica başvuruları azaldı

Öte yandan Alman Federal Göç ve Mülteci Ajansı'nın (BAMF) verilerine göre Almanya'ya yapılan iltica başvurularında gerileme kaydedildi. 2023 yılında Almanya'ya 329 bin 120 iltica başvurusu yapıldı. 2023 yılında 2022'ye göre başvurular yüzde 50 arttı. İltica başvurusu yapılan ülkelerin başında Suriye, Türkiye ve Afganistan geliyor.

Bu yılın ilk dört ayında ise Almanya'ya yapılan iltica başvuru sayısı 65 bin 419 olarak açıklandı. Bu da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 düşüş anlamına geliyor. Almanya İçişleri Bakanı, iltica başvurularının gerileme nedenlerinin başında Almanya'nın Çekya, Polonya ve İsviçre sınırlarında geçen yıl Ekim ortasında başlattığı sınır kontrollerinin etkili olduğunu açıkladı. Faeser'in verdiği bilgiye göre sınır kontrollerinin başlamasından bu yana 700'den fazla insan kaçakçısı yakalanırken 17 bin 600 düzensiz geçiş de engellendi.

dpa / HT,BK

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