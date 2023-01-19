Almanya IŞİD'in Ezidi katliamını soykırım olarak tanıdı

Almanya'da meclis IŞİD'in Suriye ve Kuzey Irak'ta Ezidilere yönelik katliamlarını soykırım olarak tanıdı.

Almanya'da Federal Meclis, radikal İslamcı IŞİD'in Irak ve Suriye'de Ezidilere yönelik katliamlarını soykırım olarak tanıdı. Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'den oluşan koalisyon hükümeti ile ana muhalefetteki Hrıstiyan Birlik partilerinin (CDU/CSU) hazırladığı karar tasarısı, mecliste oy birliğiyle kabul edildi.

Radikal İslamcı IŞİD, 2014 yılında, Ezidilerin yüzyıllardır yaşadığı Irak'ın kuzeybatısındaki Sincar bölgesini işgal etmişti. İşgal sırasında IŞİD'in öldürdüğü Ezidilerin sayısının 5 binden fazla olduğu tahmin ediliyor. Binlerce Ezidi yaşadığı yerleri terk etmek zorunda kalırken IŞİD'in eline geçenlerin bir kısmı köleleştirilmiş, kadın ve çocuklara sistematik olarak tecavüz edilmişti. Yaklaşık 3 bin Ezidinin halen IŞİD üyelerinin elinde ya da kayıp olduğu tahmin ediliyor.

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En büyük Ezidi diasporası Almanya'da

Alman parlamentosunda bugün kabul edilen kararda "Alman Federal Meclisi IŞİD'in işlediği savaş suçları ve insanlığa karşı suçların mağdurları önünde eğilmektedir" ifadelerine yer verildi. Meclisin IŞİD üyelerinin işlediği suçları "Birleşmiş Milletler Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ndeki tanım uyarınca bir soykırım olarak" tanıdığı belirtildi.

Dünya genelinde en büyük Ezidi diasporasının Almanya'da yaşadığına dikkat çekilen kararda ayrıca "Ezidilere yönelik soykırıma yönelik kamuoyunun dikkatini çekmek ve soykırımın hatırlanmasını sağlamak Almanya'nın toplumsal sorumlulukları arasında olmak zorundadır" denildi.

Federal Meclis'in aldığı karar hukuken bağlayıcı bir karakter taşımamakla birlikte tarihi ve politik bir anlama sahip.

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock Fotoğraf: Carsten Koall/dpa/picture alliance

Sağ popülist AfD ve Sol Parti de destek verdi

Yeşiller Partili Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, meclisteki oturumda yaptığı konuşmada "Soykırımın yaşanmış olmasını geri alamayız ancak mağdurların adalete kavuşmasını ve soykırımın sonraki kuşaklara miras kalmamasını sağlayabiliriz" dedi.

Hrıstiyan Birlik partileri Meclis Grubu İnsan Hakları Politikaları Sözcüsü Michael Brand da Ezidilere yönelik suçlarla ilgili uluslararası ceza kovuşturması başlatılması gerektiğini söyledi. Brand "Bu barbar canilere dünya üzerinde cezadan muaf kalabilecekleri herhangi bir alan tanınmaması gerekir" diye konuştu.

Sol Parti Milletvekili Sevim Dağdelen de Ezidilere yönelik katliamın soykırım olarak tanınmasının gecikmiş bir karar olduğunu belirtti. Federal Meclis'te tüm grupların karar tasarısına destek vermesine ilişkin de Dağdelen, "Konu bizim hepimizden daha büyük" ifadelerini kullandı.

Federal Meclis'teki oturuma Ezidi Miri Tahsin Said Beg (soldan beşinci) de katıldı. Fotoğraf: Reuhl/Fotostand/picture alliance

Meclisteki partilerin grup sözcüleri yaptıkları konuşmalarda Ezidilere Almanya'da iltica hakkı sağlanmasına devam edilmesini savundu. Ayrıca Almanya'ya sığınanlara yurtlarına geri dönme ve ailelerini bir araya getirme imkanının sağlanması gerektiği belirtildi. Ezidilerle ilgili tarih, ilahiyat ve kültür konularında bilimsel çalışmaların yapılabilmesi için eğitim ve araştırma projelerinin desteklenmesi, bir arşiv ve belgeleme merkezinin tesis edilmesi niyeti de ifade edildi.

Federal Meclis'teki oturuma Berlin'de Ezidi delegasyonuyla birlikte temaslarda bulunan Ezidi Miri Hazım Tahsin Said Beg de katıldı.

dpa, KNA, AFP / EC, BK