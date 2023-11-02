Almanya Hamas ve Samidoun'un faaliyetlerini yasakladı

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, radikal İslamcı Hamas ve Samidoun adlı Filistinli Esirlerle Dayanışma Ağı'nın Almanya’daki faaliyetlerinin yasaklandığını duyurdu. Faeser, sosyal media platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Federal İçişleri Bakanı olarak bugün HAMAS ve Samidoun'un Almanya'daki faaliyetlerini yasaklıyor ve Almanya'daki Samidoun'u feshediyorum" ifadelerini kullandı.

Faeser, Berlin'de yaptığı açıklamada da kararı, "Antisemitizmin Almanya’da yeri yok. Antisemitizmle tüm gücümüzle mücadele edeceğiz" ifadeleriyle gerekçelendirerek, Federal Hükümet’in yoğun bir biçimde bu yasakların hayata geçirilmesi için çalıştığını söyledi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 12 Ekim’de Federal Meclis’te Gazze Şeridi’nde yönetimi elinde bulunduran Hamas ve Samidoun için faaliyet yasağı kararını duyurmuştu. Scholz, yasaklarla Hamas’a yönelik her türlü desteğin hükümet tarafından durdurulacağına ilşkin "açık bir mesaj vermek istediklerini" ifade etmişti.

"Hamas İsrail'i yok etmeyi hedefleyen bir terör örgütüdür"

Federal İçişleri Bakanlığı, Hamas'ın faaliyetlerinin yasaklanmasına ilişkin, "Hamas’ın uluslararası diyalog fikrine karşı olduğu" ve "Federal Almanya Cumhuriyeti’nin önemli çıkarlarını etkilediği" gerekçelerini gösterdi. Samidoun'un da "şiddetin siyasi çıkarlar için bir araç olarak kullanılmasını savunduğu ve şahıslara ya da mülklere yönelik saldırıları başlatan, savunan ya da bu tehditte bulunan dernekleri desteklediği" öne sürüldü.

Söz konusu yasakla Hamas’ın İsrail’e terör saldırılarına yanıt verildiğini belirten İçişleri Bakanı Faeser, Hamas’ın İsrail’i yok etme amacı güden bir terör örgütü olduğunu söyledi. Bakan, Samidoun’un da tutsaklarla dayanışma gösteren bir organinazyon görünümü altında İsrail ve Yahudi düşmanlığı propagandası yaptığını kaydetti. Alman medyasında, Hamas’ın 7 Ekim’deki İsrail saldırılarının ardından söz konusu ağın destekçilerinin kutlamalar yaptığı ve şeker dağıttığı haberleri yer almıştı.

ABD, Avrupa Birliği ve İsrail; Hamas'ı terör örgütü olarak sınıflandırıyor. Almanya'da dernek yapısına sahip olmadığı için dernek olarak yasaklanmamıştı.

AFP, DW/SÖ,HT

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