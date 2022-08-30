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Fotoğraf: Weber/Eibner-Pressefoto/picture alliance
Doğa ve ÇevreAlmanya

Almanya en güneşli yazını geçirdi

3 saat önce

Almanya, tarihininin en güneşli yazını geride bırakıyor. Almanya Meteoroloji Dairesi, bunu "küresel ısınmanın bir göstergesi" olarak tanımladı.

https://www.dw.com/tr/almanya-en-g%C3%BCne%C5%9Fli-yaz%C4%B1n%C4%B1-ge%C3%A7irdi/a-62966866

Almanya'da kayıtlara göre en güneşli yaz bu yıl yaşandı. Almanya Meteoroloji Dairesi'nden (DWD) meteorolog Andreas Friedrich, "Bu, güneş ışığı sürelerinin kaydedilmeye başlandığı 1951'den beri görülen en güneşli yaz" açıklamasında bulundu.

Friedrich, "Şu ana kadar yaptığımız ölçümler ve ay sonuna kadarki tahminlerimiz doğrultusunda bu yaz için toplamda 817 saatlik güneş ışığına ulaşıyoruz" dedi.

Alman meteorolog, karşılaşılan tabloyu, "küresel ısınmanın bir göstergesi" olarak tanımladı.

Bir önceki rekor 793,3 saat ile 2003 yazına aitti.

Meteorolog Friedrich, bu yazın en güneşli yaz olmasına karşın Almanya'da en sıcak yaz olmayacağını ancak ilk beşte yer almasının muhtemel olduğunu söyledi.

DWD'ye göre, bu yaz Almanya'nın birçok bölgesi içinse en kurak yaz oldu. Ancak ülke genelinde en kurak yaz olacak boyutlara ulaşmadı. Friedrich, "şüphesiz çok kurak bir yaz olduğunu" ancak Almanya'nın en kurak ilk üç yazı arasına girmeyeceğini belirtti.

Güneş ışığı sürelerinin 1951'den beri kayda geçirildiği Almanya'da, sıcaklıklar ve yağış miktarlarıysa yaklaşık 140 yıldır kayıt altına alınıyor.

DWD, her sonbahar öncesi Almanya genelindeki yaklaşık 2 bin hava istasyonundan alınan veriler doğrultusunda yaptığı değerlendirmenin sonuçlarını açıklıyor. Söz konusu değerlendirmenin detaylı sonuçları bugün DWD tarafından kamuoyuna açıklanacak.

dpa/CÖ,JD

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