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Fotoğraf: picture-alliance/dpa/J. Stratenschulte
EkonomiAlmanya

Almanya eğitimde geriye düşüyor

2 saat önce

Almanya Ekonomi Enstitüsü’nün (IW) bir araştırmasına göre, Almanya Avrupa genelinde eğitimde kötü durumda değil, ancak diğer ülkelerden geri kalma tehlikesiyle karşı karşıya.

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Almanya Ekonomi Enstitüsü'nün (IW) bir araştırmasına göre, Almanya, diğer Avrupa ülkeleriyle karşılaştırıldığında eğitimde henüz kötü durumda değil, ancak diğer ülkelerin gerisine düşme tehlikesi ile karşı karşıya.

IW'nin yaptığı araştırmanın sonuçlarına göre, Avrupa'da eğitim alanında son senelerde oldukça büyük hareketlilik yaşandı, ancak bu olurken Almanya rekabette belli bir seviyeye ulaşma fırsatını kaçırdı. İşveren kesimine yakın bir kuruluş olan IW'nin söz konusu eğitim araştırmasında, Almanya'da özellikle çalışanlardan dijitalleşmeyle artan beklentiler noktasında kendini yeterince geliştirememiş olan personelde artış gözlendiği belirtiliyor. Araştırmanın bu sonucundan yola çıkılarak da politikanın eğitimde özel tedbirler alarak bu gelişmeye karşı harekete geçmesi talep ediliyor.

Tavsiyeler arasında çocukların küçük yaştan itibaren desteklenmesi yer alırken, aksi takdirde Almanya'nın diğer ülkelerin ancak arkasından koşacağı tehlikesine işaret ediliyor. İlaveten siyasetin başarılı çocuk, genç ve genç yetişkinlere uygun eğitim imkanları sunması gerektiği de belirtiliyor. Burada da siyasete özellikle dijitalleşmenin giderek daha da fazla damgasını vurduğu iş ve günlük hayatta, ona daha da fazla hizmet ettiği görülen alanlarda yeteneklerin geliştirilmesi için destek verilmesi isteniyor.

Siyasetten iyi bir göç politikası izleyerek, örneğin savaştan kaçan sığınmacıların ve mültecilerin eksik oldukları alanda bu grubun hızla desteklenmesi de talep ediliyor. IW'nin raporunda, Avrupa'da son 20 yılda eğitim alanında çok hızlı bir büyüme kaydedildiği, bunda da en büyük değişimi Güney Avrupa ülkelerinin katettiği ifade ediliyor.

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"Endüstri 4.0" olarak nitelendirilen sanayi devriminin gerçekleştirilmesi için, buna uygun elemanlar yetiştirilmesi, Almanya gibi gelişmiş ülkeler açısından büyük önem taşıyorFotoğraf: picture-alliance/dpa/O. Spata

Yüksek kalifiye personel sayısında Almanya geride

Almanya'da ise eğitimdeki gelişmenin düşük seviyede kaldığı, örneğin 2021'de düşük kalifiye sayılan gruptan 25-34 yaş arasındakilerin oranının yüzde 14,6 ile Avrupa Birliği (AB) ortalamasının (14,8) hemen gerisinde kaldığı, ancak yüksek derecede kalfiye eleman oranındaysa yüzde 35,7 ile Almanya'nın AB ortalaması olan yüzde 41,2'nin epey gerisinde seyrettiği kaydedildi.

Ancak IW, Almanya'da yaygın olan, teorik ve pratik öğretimin paralel yapılabildiği meslek eğitimi gözönünde bulundurulduğunda yüzde 77 ile AB ortalaması olan yüzde 73,4'ün ilerisinde olduğu da hatırlatıldı. Bu tabloya rağmen istatistiklerin Almanya'nın AB'de geriye düşeceği yönünde sinyaller verdiği belirtiliyor.

Yoğun doğum oranı yaşanan kuşağın emekliye ayrılması endişeyi artıyor

IW'nin uzmanlarının öngörülerine göre, Almanya'da önümüzdeki senelerde çoğu emekliye ayrılacak olan, doğum oranının yüksek olduğu kuşakla birlikte ekonomi köklü değişikliklere uğrayacak.

Son yıllarda düzenli şekilde artış gösteren istihdama katılan kişi sayısındaki artış yakın bir gelecekte olumsuz etkilenecek. 2021 sonunda Almanya’da 55-64 yaş aralığında olup istihdamda yer alan 12 milyon 400 bin kişi varken, 15-24 yaş aralığındakilerin sayısı sadece 8 milyon 400 bin olarak kayıtlara geçti. Bu da yakın gelecekteki istihdama katılım oranının zayıf olacağına yoruluyor. 

Almanya’ya göçün güçlü şekilde artması ve kadınlar ile yaşlıların da istihdama dahil edilmesiyle oluşması muhtemel uçurum küçük tutulabilse de nitelikli eleman açığının oldukça büyüyecek olması kaçınılmaz gözüküyor. 

 

Reuters / ETO,ET

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