Almanya depremzedelere kolay vize uygulamasını sonlandırıyor

Almanya'nın, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde mağdur olanlara yönelik uygulamaya koyduğu kolaylaştırılmış vize prosedürü bugün sona eriyor.

Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, hızlandırılmış vize kolaylığı uygulamasının belirli bir süre için tasarlandığı, taleplerin azalması nedeniyle de 6 Ağustos'tan itibaren söz konusu uygulamaya son verileceği belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, söz konusu düzenlemenin bir acil durum yardımı olarak uygulandığını ve kalıcı bir çözüm olmadığını vurguladı. Başlangıçta depremzedelere Almanya'da 90 gün kalmaları için vize verilirken, süre daha sonra uzatılarak 180 güne çıkarıldı.

16 binden fazla depremzedeye vize verildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada kolaylaştırılmış prosedür kapsamında şu ana kadar Türkiye ve Suriye'den 16 bin 200 deprem mağduruna vize verildiği aktarıldı. Bakanlık, bunların 12 bin 300'ünün Schengen vizesi olduğunu, aile birleşimi çerçevesinde ise 3 bin 800 kişiye daimi vize verildiğini bildirdi.

Depremzedelerin vizelerinin sona ermesiyle birlikte Almanya'yı terk etmeleri gerekiyor. Ancak yerel yabancılar daireleri vizelerin daimi oturum hakkına dönüştürülmesi konusunda karar verebiliyor.

Almanya Türk Toplumu'ndan çağrı

Almanya Türk Toplumu (TGD) deprem mağdurlarına yönelik vize kolaylığı uygulamasının 6 Ağustos'tan sonra da sürdürülmesi için çağrıda bulundu.

DW Türkçe'ye konuşan TGD Eş Başkanı Gökay Sofuoğlu, Türkiye'de 6 Şubat'taki kadar yıkıcı olmasa da depremlerin geniş bir coğrafyada etkili olmaya devam ettiğini ve deprem bölgelerinde başta kalıcı barınma olmak üzere sorunların çözüme kavuşturulamadığını söyledi.

Gökay Sofuoğlu Fotoğraf: picture-alliance/dpa/T. Rückeis

Depremzedelere yönelik kolaylaştırılmış vize uygulamasına son vermek için henüz erken olduğunu ifade eden Sofuoğlu, "Bazı depremzedeler vizelerinin dolması nedeniyle gönüllü olarak geri dönüyor. Ama bir kısmı ise burada kalmak istiyor. Alman hükümetine çağrımız, burada kalmak isteyenlere yardımcı olması. Zira bir çok depremzede nitelikli iş gücü olarak Almanya'ya kazandırılabilir. Almanya'nın uzman eleman açığı olduğu malum. Ama yabancılar daireleri personel yetersizliği nedeniyle geç işlem yapıyor. Burada kalmak isteyenlerin başvurularının değerlendirilmesi zaman alacağından, uygulamanın süresinin uzatılmasını talep ediyoruz" dedi.

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?