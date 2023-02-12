Almanya depremzedeler için vize sürecini kolaylaştıracak

Almanya, Türkiye ve Suriye’deki depremzede yakınlarını geçici olarak ülkeye getirmek isteyenler için vize sürecini kolaylaştırmayı hedefliyor. Depremzedelere verilecek vize üç ay geçerli olacak.

Türkiye ve Suriye'de onbinlerce kişinin hayatını kaybettiği depremlerin ardından Almanya'nın bu iki ülkede depremzede yakınları olanlar için vize kolaylığı hazırlığında olduğu açıklandı. Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, bu ülkelerde depremden etkilenen yakınları bulunanların, evlerini kaybetmiş ya da tıbbi desteğe ihtiyacı olan depremzedeleri geçici olarak yanlarına almalarına olanak vereceklerini duyurdu. Bakan, vize sürecini "bürokratik açıdan mümkün olduğunca kolaylaştırmayı" hedeflediklerini ve bu amaca yönelik bir ekip oluşturulduğunu belirtti. Baerbock, Almanya'nın Türkiye'deki dış temsilciliklerinde personel sayısının artırıldığını ve personelin yeniden konuşlandırıldığını yazdı.

Vize koşullarına ilişkin detaylar ise henüz bilinmiyor.

"Acil durumda yardım" vurgusu

Bild am Sonntag gazetesine konuşan İçişleri Bakanı Nancy Feaser de "bir an önce verilmesi hedeflenen vizelerin" üç ay geçerli olacağını ifade etmişti. "Burada söz konusu olan acil durumda yardım" diyen Faeser, bölgeye insani yardım için giden Alman vatandaşlarına da teşekkür etmişti. Almanya'da da insanların yardıma hazır olmalarını takdir ettiğini belirten Bakan, "Almanya'nın tamamında gösterilen yardımseverlik beni çok duygulandırıyor" ifadelerini kullanmıştı.

epd/ SÖ,EC