Almanya Başbakanı: Silah üretim kapasitesini artırmalıyız

Almanya, Danimarka ve Polonya başbakanları Alman silah üreticisi Rheinmetall'in Unterlüß'teki yeni mühimmat üretim tesisinin temel atma törenine katıldı. Üç ülke başbakanı tören sırasında yaptıkları konuşmalarda silah ve askeri teçhizat üretimini hızlı bir biçimde artırma yönünde mesajlar verdi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz konuşmasında "Uluslararası planda birlikte çalışmamız ve gerekli üretim kapasitelerinin oluşması için her halükârda temel atmamız şart" dedi. "Yılda 200 bin top mermisinin yanı sıra patlayıcı ve roketatar parçaları gelecekte burada üretilecek" diyen Scholz bunun "etkileyici" olduğunu söyledi. Doğu ve Güney Ukrayna'da her gün yüzlerce top mermisi fırlatıldığını söyleyen Scholz, Almanya ve Avrupa'da kalıcı olarak cephane üretiminin gerekli olduğunu söyledi.

Rheinmetall Yönetim Kurulu Başkanı Papperger, Danimarka Başbakanı Frederiksen, Almanya Başbakanı Scholz ve Almanya Savunma Bakanı Pistorius (soldan sağa) Fotoğraf: Philipp Schulze/dpa/picture alliance

300 milyon euroluk yatırım, 500 kişilik istihdam

Rheinmetall Yönetim Kurulu Başkanı Armin Papperger de törende yaptığı konuşmada "Almanya'nın cephane üretiminde stratejik bağımsızlığını güvenceye almak için ulusal bir üretim tesisi kuruyoruz" dedi. Törene Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius da katıldı.

Rheinmetall'in yeni cephane fabrikası, Alman ordusu Bundeswehr için üretimde bulunacak. 300 milyon euroluk yatırım yapılan üretim tesisinde 500 kişi istihdam edilecek. Gelecek yıl üretime geçecek olan fabrika Alman ordusu Bundeswehr'in cephane ihtiyacını karşılayacak, kriz durumlarında müttefik ülkelere de cephane teminini güvence altına alacak.

Rheinmetall Yönetim Kurulu Başkanı Papperger, Almanya Savunma Bakanı Pistorius ve Almanya Başbakanı Scholz (soldan sağa) Fotoğraf: Fabian Bimmer/REUTERS

"Güçlü savunma için sağlam endüstriyel temel şart"

Almanya Başbakanı Scholz güçlü bir savunmanın sağlam bir endüstriyel temele sahip olması gerektiğini söyleyerek Avrupa ülkelerinin silah ve teçhizat konusunda siparişlerini ortaklaştırmaları ve silah sanayiine gelecek yıllar ve on yıllar için perspektifler sunmaları gerektiğini söyledi. Scholz, savunma sanayii ürünlerinde büyük ölçekli seri üretime geçmenin önemini vurguladı.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen de Rusya'nın saldırganlaştığına işaret ederek Avrupa'nın silah üretimini hızlıca artırması gerektiğini söyledi ve Danimarka'nın Almanya ile iş birliği içinde olduğunu ifade etti. Almanya'nın Ukrayna'ya olan desteğini de öven Frederiksen Alman hükümetinin bu bakımdan Avrupa'da "siyasi olarak da bir liderlik rolü" üstlendiğini söyledi.

Polonya Başbakanı Donald Tusk da silahlanmada iş birliğini güçlendirmek gerektiğini söyledi.

Düsseldorf merkezli silah üreticisi Rheinmetall dünyanın en büyük mühimmat üreticileri arasında. Şirket Rusya'nın Ukrayna savaşının başlamasıyla birlikte üretim kapasitesini artırdı.

Rheinmetall'in yeni üretim tesisinin tören atma töreni öncesinde Almanya Başbakanı Scholz protesto edildi Fotoğraf: Philipp Schulze/dpa/picture alliance

Rheinmetall'in üretim tesisinin temel atma töreni öncesinde protesto gösterileri de düzenlendi. Polisin verdiği bilgilere göre aralarında barış aktivistlerinin ve çiftçilerin de olduğu yaklaşık 400 kişi töreni protesto etti.

Reuters, AFP / EC, SÖ

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