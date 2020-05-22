Almanya bayram namazına hazır

Almanya'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle toplu ibadetlere kapatılan camilerin 20 Mayıs'ta kademeli olarak yeniden açılmalarının ardından, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyulması koşuluyla cuma ve bayram namazları kılınabilecek.

Bayram namazı kılınacak camilerin ibadet alanlarının geniş olması ve avlularının da namaz kılınabilecek durumda olması gerekiyor.

Birden fazla bayram namazı

Yoğunluğu önlemek amacıyla namazlar aynı mekanlarda birden fazla kılınabilecek.

Köln'de Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Merkez Camisinde bayram namazı ilki 06.15'de, ikincisi 07.15'de olmak üzere iki kez kılınacak.

İslam Toplumu Milli Görüş'e (IGMG) bağlı Köln'deki Fatih Camisi'nde ise 06.00- 07.30 arasında yarım saatte bir olmak üzere dört kez bayram namazı kılanacak.

Küçük ve avlusuz camilerde ise bayram namazları kılanamayacak. Bu durumda olan bazı camiler yakınlarındaki uygun spor tesisi veya alanlarda bayram namazı kılmak için izin aldı.

Namaz kılanların arasında en az iki metre mesafe oluyor

Essen Belediyesi bu bağlamda kentte yaşayan Müslümanlar için beş bin metrekarelik bir alanı bayram namazı için tahsis ettiğini açıkladı. Lustadt'ta da kentin futbol sahası bayram namazı için hazırlandı.

Önlemlere uyulacak

Namazlar cami içinde aşırı yoğunluk oluşmasını engellemek için avlularda kılınacak. Camilerde abdesthane ve tuvaletler kapalı olacağından namaza katılmak isteyenler evde abdest alarak gelecekler. Ayrıca seccadelerini de beraberlerinde getirecekler. Cami avlusuna giren herkesin iletişim bilgileri kaydedilecek. Böylece olası bir salgın durumunda bu kişilere kolayca ulaşılabilecek.

Camiye gelenlerin iletişim bilgileri kaydediliyor

Namaz avluda kılınsa bile cemaate katılanların maske takmaları ve avluda ellerini dezenfekte etmeleri gerekecek. Saflar oluşturulurken 2 metre mesafe konulacak. Namazdan sonra bayram kutlamaları tokalaşmadan ve sosyal mesafe kurallarına uyularak yapılacak. 12 yaşından küçüklerin ve hastaların ise bayram namazına katılmamaları istendi.

Almanya'da COVID-19 salgını nedeniyle sınırlamaların getirildiği camilerde 9 Mayıs'tan itibaren sabah, öğle ve ikindi namazları kılınmaya başlamıştı. 20 Mayıs'tan itibaren de camiler akşam, yatsı, terahiv ve cuma namazları için kapılarını açtı. Ancak hijyen kuralları ve sosyal mesafeye uyulması gerekiyor.

Tuncay Yıldırım / Köln

©️ Deutsche Welle Türkçe