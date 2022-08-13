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Almanya Başbakanı Olaf ScholzFotoğraf: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance
PolitikaAlmanya

Almanya Başbakanı'ndan ortak duruş çağrısı

1 saat önce

Başbakan Olaf Scholz enerji krizi ve artan fiyatlar karşısında ortak duruş çağrısında bulundu. Scholz yaptığı açıklamada, "Sonbahar ve kış aylarında durum zor olacak" dedi ancak ülkenin buna hazırlıklı olduğunu söyledi.

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz (SPD) enerji krizi ve artan fiyatlar karşısında ortak duruş çağrısında bulundu. Scholz, yaptığı açıklamada "Birlikte dayanışma içinde olursak, başarırız" ifadelerini kullandı. Halihazırda planlanan yardım paketlerine atıfta bulunan Scholz "Ancak burada durmayacağız, daha fazla yardım olacak" dedi ve Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşı göz önüne alındığında, bu yılın büyük zorluklarla dolu olduğunu söyledi.

Enerji arzı konusunda Scholz, yeni sıvılaştırılmış doğal gaz terminallerinin inşasına ve kömürle çalışan elektrik santrallerinin yeniden faaliyete geçmesine işaret ederek "Hatta aşamalı olarak kapatılan üç nükleer enerji santralini bir süre daha kullanmanın mantıklı olup olmadığına bakıyoruz" dedi.

Scholz, "Aynı zamanda, herkesin bu zor dönemi atlatabilmesine çalışıyoruz" diye vurguladı. Federal hükümet halihazırda 30 milyar değerinde iki büyük yardım paketi başlattı.

Scholz, Eylül ayında planlanacak olan enerji fiyat primine atıfta bulunarak, desteğin bir kısmının henüz gelmediğini söyledi. Buna göre vergi mükelleflerine fiyatlardaki keskin yükselişin telafisi olarak 300 euro tutarında bir toplu ödeme yapılması öngörülüyor.

Enerji tasarrufu planları

Öte yandan Vergi Mükellefleri Derneği, Federal Ekonomi Bakanı Robert Habeck (Yeşiller) tarafından açıklanan enerji tasarrufu önlemlerini memnuniyetle karşıladı. Bakanlık, gaz ve elektrik tüketimini azaltmak için iki kararname planlıyor.

Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen), Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz
Robert HabeckFotoğraf: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Vergi Mükellefleri Derneği Başkanı Reiner Holznagel, Habeck tarafından açıklanan kamu binalarındaki enerji tasarrufu önlemleri hakkında Bild gazetesine yaptığı açıklamada "Talep edilen her tasarruf önlemi siyaset ve yönetim tarafından örneklenmelidir" dedi.

Habeck Cuma günü kamu binalarının sadece 19 dereceye kadar ısıtılması gerektiğini açıklamıştı. Buna ek olarak, anıtlar ve devlet reklam panoları artık geceleri aydınlatılmayacak.

AB'nin acil durum planı

AB'nin gaz acil durum planı Salı günü yürürlüğe girdi. Ağustos ayının başından gelecek yılın Mart ayına kadar üye devletler, bu dönemdeki son beş yılın ortalamasına kıyasla yüzde 15 gaz tasarrufu yapmak zorunda. Almanya'nın tasarruf hedefi yüzde 20.

Federal Ekonomi Bakanlığı'nın Cuma akşamı yaptığı açıklamaya göre, şu ana kadar yüzde beş ila sekiz arasında tasarruf sağlandı. Gaz ve elektrik tüketimini azaltmaya yönelik iki yönetmelik şu anda federal hükümet içinde koordine ediliyor.

Yönetmeliklerden biri halihazırda bu yaz sezonu için önlemler içeriyor. Altı ay süreyle geçerli olacak kararname, Federal Meclis veya Eyalet Temsilciler Meclisi'nin onayı olmaksızın doğrudan Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilecek ve 1 Eylül'de yürürlüğe girecek.     

Bu doğrultuda, özel hanelere yönelik tedbirler arasında, bazı kira sözleşmelerinde yer alan ve belirli bir asgari sıcaklığı şart koşan maddenin askıya alınması da yer alıyor. Ayrıca, ticari olmayan özel havuzların gaz ve elektrikle ısıtılması da yasaklanacak.     

Örneğin kamu binalarında koridorlar, büyük salonlar veya teknik odalar mümkünse artık ısıtılmayacak. Ayrıca, anlık ve elektrikli su ısıtıcıları artık lavabolarda su ısıtmak için kullanılmayacak.

İki yıl süreyle uygulanacak olan ikinci yönetmelik, orta vadede etkili olacak tedbirleri öngörüyor. Bu yönetmelik için Eyalet Temsilciler Meclisi'nin onayı gerekiyor ve 1 Ekim'de yürürlüğe girmesi planlanıyor. Yönetmelik örneğin mal sahiplerine yıllık ısı denetimi yaptırma yükümlülüğü getirilmesini öngörüyor.

AFP / SSB, HT     

 

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