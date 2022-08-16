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Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve İsveç Başbakanı Magdalena Andersson
Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve İsveç Başbakanı Magdalena AnderssonFotoğraf: Henrik Montgomery/TT/AP/picture alliance
PolitikaTürkiye

Almanya Başbakanı: Türkiye'den onay yakında gelecektir

1 saat önce

Almanya Başbakanı Scholz, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği önünde önemli bir engel kalmadığını düşündüğünü söyledi. İsveç Başbakanı Andersson da "Türkiye'ye iadeleri sürdüreceğiz" dedi.

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri önünde önemli bir engel kalmadığını ve Türkiye'nin iki ülkenin üyeliklerini yakın bir zamanda onaylayacağını düşündüğünü söyledi.

Stockholm'de İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile görüşmesi sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Scholz, "Artık hızlı bir şekilde yol alınacağını düşünüyorum, bu konuda çok iyimserim" dedi. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini "tarihi" olarak nitelendiren Almanya Başbakanı, iki ülkenin İttifak'ın savunma kabiliyetini ve güvenliğini güçlendireceğini söyledi.

Scholz, iki ülkenin üyeliği konusunda meclis kararını henüz çıkarmamış ülkelere atıfta bulunarak "Türkiye dahil, meclis onayını henüz vermemiş NATO ülkelerinin bunu yakında yerine getireceğini bekliyorum" dedi. Türkiye ile birlikte yedi NATO ülkesinin henüz meclis onay işlemlerini tamamlamadığı biliniyor.

Andersson: Türkiye'ye iadeler devam edecek

İsveç Başbakanı Andersson da ülkesinin Türkiye'nin talep ettiği iadelere devam edeceği mesajını verdi. İadelerin İsveç hukuku ve uluslararası hukukla uyumlu bir şekilde gerçekleştirildiğini belirten Andersson, Türkiye ile imzalanan anlaşmanın gereklerini yerine getirmeyi sürdüreceklerini söyledi.

Andersson, İsveç'in üyeliğine verdiği destekten dolayı Scholz'a teşekkür ederek "Almanya tüm bu süreçte hep İsveç'in yanında oldu ve üyelik başvurumuzu ilk onaylayan ülkelerden biriydi" dedi.

İsveç geçen hafta yıllar sonra ilk kez Türkiye'den bir iade talebine onay vermiş, Türkiye'de kredi kartı dolandırıcılığından hüküm giymiş bir kişinin iade edileceğini açıklamıştı.

AFP,dpa/BK,JD

 

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