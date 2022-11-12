Almanya Başbakanı Scholz'dan İran'ın tehdidine yanıt

Berlin'i "müdahaleci" duruşundan dolayı tehdit eden İran Dışişleri Bakanı'na yanıt veren Almanya Başbakanı Scholz, Tahran'a uygulanması beklenen yeni AB yaptırımlarının da önemine dikkat çekti.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İran'daki protestolara yönelik sert tutumu ve Ukrayna'daki savaşta kullanılması için Rusya'ya yüzlerce insansız hava aracı gönderme kararından ötürü Tahran'a yeni yaptırımlar uygulanması gerektiği görüşünde olduğunu söyledi.

Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları, İran'a yönelik olası yeni yaptırımları ele almak üzere hafta başında bir araya gelecek. Scholz, Cumartesi günü yayımladığı video mesajında, AB toplantısından yeni yaptırımlar lehinde karar çıkmasından yana olduğunu ifade etti.

Scholz, "Devrim Muhafızları Birliği ve siyasi liderlik üzerindeki baskıyı artırmaya devam etmek istiyoruz" diye konuştu.

"İran halkıyla omuz omza olduklarını" belirten Scholz, Almanya'nın protestolarla ilgili duruşu nedeniyle Berlin'i tehdit eden İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'a da yanıt verdi. Scholz, "Ne tür bir hükümet kendi vatandaşlarına ateş eder? Bu şekilde hareket eden kim olursa olsun, bizim direncimizi hesaba katmalı" dedi.

Abdullahiyan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'u İran'daki protestolar konusunda "müdahaleci" bir duruş sergilemekle suçlamış ve bunun "ciddi" sonuçları olacağı uyarısında bulunmuştu. Baerbock, Alman parlamentosundaki konuşmasında, Berlin'in protestolara yönelik sert müdahaleden dolayı İran'a yeni yaptırımlar uygulanmasına yönelik çabalarının süreceğini söylemişti.

İran'daki protestolardan bir kare Fotoğraf: UGC/AFP

"Tek sorumlu İran hükümeti"

Almanya Başbakanı, Jina Mahsa Amini'nin 16 Eylül'deki ölümü sonrası başlayan protestoların artık "sadece bir kıyafet zorunluluğu sorunu" olmadığını, bir özgürlük ve adalet mücadelesine evrildiğini söyledi.

"Bunun ne kadar cesaret gerektirdiğini ancak anlamaya başlayabildiklerini" belirten Alman lider, "Şu ana kadar 300'den fazla insan öldürüldü, onlarca idam cezası verildi ve 14 bini aşkın tutuklama oldu" dedi. Scholz, İran'daki "zulmü" protesto edenlerin "işkence görme ve onlarca yıl hapse atılma" pahasına canlarını riske attıklarını sözlerine ekledi.

Almanya'da İran kökenli yüz binlerce kişinin "Molla rejiminin göstericilere yaptıkları karşısında dehşete düştüğünü ve tiksindiğini" ifade eden Scholz, şiddet olaylarının "tek sorumlusunun" İran hükümeti olduğunu vurguladı.

Ukrayna'da ise İran drone'larının şehirlere yönelik saldırılarda kullanıldığını söyleyen Scholz, "Tüm bunlar kabul edilemez" dedi.

DW,AP,rtr,dpa / CÖ,ET