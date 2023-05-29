Scholz, Erdoğan'ı Berlin'e davet etti

Erdoğan'ı tebrik için telefonla arayan Scholz, Doğu Akdeniz, NATO ve Türkiye-Avrupa Birliği gibi konuları ele almak üzere Cumhurbaşkanı'nı Berlin'e davet etti.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu kazanarak yeniden göreve seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etti.

Alman hükümeti tarafından yapılan açıklamaya göre Scholz görüşmede NATO müttefiki olan iki ülke arasındaki "sıkı bağlılığa" vurgu yaptı. Açıklamada, "Her iki lider de, iki hükümet arasındaki iş birliğine taze bir güç ile yaklaşma ve ortak öncelikleri erkenden belirleme konusunda hemfikir" denildi. "Doğu Akdeniz'deki iyi gelişmeler, NATO'ya ilişkin bekleyen güncel kararlar ve Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkiler" konularında iki liderin birlikte çalışmak istediği belirtilerek, "Bu amaçla Başbakan tekrar seçilen Cumhurbaşkanı'nın ilk ziyaretini yapması için Berlin'e davet etti" ifadesi kullanıldı.

İletişim Başkanlığı'nın açıklaması

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada da, Scholz'un Erdoğan'ı tebrik ettiği belirtilerek, "Almanya Başbakanı Scholz, görüşmede, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim başarısını kutlayarak, sonuçların Türk halkı için hayırlı olmasını diledi" denildi.

Açıklamaya göre, "Almanya Başbakanı Scholz, yeni dönemde Türkiye ile ortak konuları ilerletmek istediklerini ifade ederken, Cumhurbaşkanımız Erdoğan da iki ülke ilişkilerini ileriye taşıyacak adımlar atacaklarına inandığını" belirtti.

Scholz tebrik mesajı da paylaşmıştı

Scholz, Pazar akşamı seçim sonuçlarının belli olmasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden bir tebrik mesajı yayınlamıştı. "Almanya ve Türkiye yakın ortak ve müttefiktir, toplumsal ve ekonomik olarak da birbirimize güçlü bir şekilde bağlıyız" diyen Scholz, "Şimdi ortak konularımızı taze bir güç ile ileriye götüreceğiz" ifadesini kullanmıştı.

DW/JD, EC