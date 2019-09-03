 Almanya Başbakanı Merkel′e anket morali | ALMANYA | DW | 05.09.2019

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ALMANYA

Almanya Başbakanı Merkel'e anket morali

Almanya'da yapılan bir ankete göre, halkın yaklaşık dörtte üçü, Angela Merkel'in, görev süresinin biteceği 2021 yılına kadar Başbakan olarak kalmasını istiyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel

Almanya Başbakanı Angela Merkel

Almanya'da kamu yayın organı ZDF'in yaptırdığı bir anket, halkın büyük bölümünün, Başbakan Angela Merkel'in 2021 yılına kadar görevde kalmasını istediğini ortaya koydu.

"Politbarometer" isimli ankete katılanların yüzde 73'ü, Merkel'in görev süresinin sonuna kadar başbakanlık yapmasının Almanya için iyi olacağını ifade etti.

Ankete katılan Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) destekçileri arasında bu görüşü savunanların oranı yüzde 88 olarak açıklandı. CDU'lu siyasetçiye muhalefetteki Yeşiller'in seçmen tabanından gelen destek ise şaşırtıcı boyuttaydı. Ankete katılan Yeşiller destekçilerinin yüzde 85'i de Merkel'in 2021'e kadar başbakanlık yapmasından yana görüş bildirdi.

Koalisyonun performansı konusunda çelişki

ZDF'in anketine göre, Hristiyan Birlik partileriyle Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) oluşturduğu koalisyonun iyi iş çıkardığını belirtenlerin oranı da Ağustos ayına kıyasla 12 puan artarak yüzde 62'ye yükseldi.

Ancak bir başka kamu yayın organı ARD'nin yaptığı anket, aksi yönde bir tablo çıkardı. ARD'nin "Almanya'da Trend" (Deutschlandtrend) adlı anketine katılanların yüzde 67'si koalisyon hükümetinin performansından memnun olmadığını belirtti. Buna karşın katılımcıların yüzde 61'i, koalisyonun 2021'deki seçimlere kadar görevde kalması gerektiğine inandığını ifade etti.

Partilere göre dağılım

ZDF'in Politbarometer anketi, CDU ve Bavyera'daki kardeş partisi Hristiyan Sosyal Birlik'e (CSU) desteğin yüzde 28, Yeşiller'e desteğin ise yüzde 24 olduğuna işaret ediyor.

CDU'nun başına geçen Kramp-Karrenbauer aynı zamanda Almanya Savunma Bakanı

CDU'nun başına geçen Kramp-Karrenbauer aynı zamanda Almanya Savunma Bakanı

SPD yüzde 15 ile üçüncü sırada yer alırken sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisine desteğin yüzde 13 olduğu görüldü. Sol Parti'nin yüzde 7, liberal Hür Demokrat Parti'nin (FDP) ise yüzde 6 oranında destek bulduğu aktarıldı.

AKK'ya güven eksikliği

Anketlerde, Aralık 2018'de Merkel'in yerine CDU'nun başına geçen Annegret Kramp-Karrenbauer'in performası da değerlendirildi.

ZDF'in yaptığı ankete katılanların yüzde 71'i, Almanya Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer'in CDU'ya liderlik edebilecek bir isim olduğundan emin olmadığını belirtti. ARD'nin anketine katılanların yüzde 66'sı da Kramp-Karrenbauer'in performansından memnun olmadığını ifade etti.

Merkel, 2005 yılından bu yana başbakanlık görevini sürdürüyor.

DW,dpa/CÖ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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