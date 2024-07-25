Almanya: Büyük kentlerde kira artış hızı düşüyor

Almanya'da yapılan bir araştırma, büyük kentlerde kira fiyatlarındaki artış hızının yavaşladığını ortaya koydu.

İngiltere merkezli küresel emlak hizmetleri şirketi Jones Lang LaSalle (JLL) tarafından yapılan çalışma, büyük kentler dışındaysa bu yılın ilk altı ayında kira fiyatlarındaki artışın daha da hızlandığına işaret etti.

Araştırmaya göre, Almanya genelinde kiralar artarken büyük kentlerdeki gayrimenkul fiyatları düştü.

Analiz kapsamında yaklaşık 35 bin kiralık ve 41 bin satılık ev ilanı değerlendirildi. Araştırma kapsamına hem yeni inşa edilmiş hem de eski binalar girdi.

JLL araştırmasına göre, sekiz büyük kent olarak kabul edilen Berlin, Hamburg, Münih, Köln, Frankfurt, Düsseldorf, Stuttgart ve Leipzig'deki evler için talep edilen ortalama kira fiyatı, 2024'ün ilk yılında bir önceki senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 6,3 arttı. JLL verilerine göre, 2023'ün ikinci yarısındaki artış yıllık bazda yüzde 8,2'ydi.

En fazla artış Berlin'de

Araştırmaya göre, bu yılın ilk yarısında kira fiyatlarındaki en büyük artış yüzde 11,4'le bir kez daha başkent Berlin'de gerçekleşti.

Berlin'i yüzde 9,8'le Leipzig ve yüzde 9,4'le Frankfurt izledi. En düşük artış ise yüzde 1,4'le Köln'de kaydedildi.

Kira fiyatlarındaki artış Düsseldorf'ta yüzde 7, Stuttgart'ta yüzde 5,2, Hamburg'da yüzde 5, Münih'teyse yüzde 3,2 olarak ölçüldü.

Bu sekiz büyük şehir dışındaki kentlerdeyse kira fiyatlarındaki artış daha da hızlandı. Söz konusu kentlerde ev sahiplerince talep edilen ortalama kira fiyatı, 2024'ün ilk yarısında 2023'ün ilk altı ayına kıyasla yüzde 8,3 arttı. Bu oran, geçen yılın ikinci yarısında yüzde 4,8'di.

Kırsal kesimdeki konutların kiralarındaki fiyat artışı ise yüzde 5,6 ile 2023'ün son altı ayındaki ortalama artıştan sadece 0,1 puan yüksek ölçüldü.

Berlin'deki bir ev ilanı Fotoğraf: Frank Sorge/IMAGO

JLL uzmanlarından Sören Gröbel'e göre, kira fiyatlarını etkileyen faktörlerden biri de konut inşasındaki durgunluk. Yeni inşaatların teşviki ve daha basit yapıdaki konutlar için E tipi bina inşasına yönelik plan gibi siyasi çabaların etkisinin ancak zamanla görülebileceğini ifade eden Gröbel, "Arz tarafından, kira fiyatları üzerindeki baskı muhtemelen orta vadede yüksek kalmaya devam edecek" dedi.

Konut fiyatları düşüyor

Almanya'da büyük kentlerdeki ev fiyatları da düşmeye devam ediyor. Ancak fiyatlardaki bu düşüş yavaşladı.

Ülke genelinde konutların ortalama fiyatı 2024'ün ilk altı ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,6 düştü. Almanya'daki konut fiyatları 2023'ün ikinci yarısında yıllık bazda yüzde 7,4 düşmüştü.

Bu yılın ilk yarısındaki en büyük düşüş yüzde 6,5 ile Frankfurt'ta görüldü. En az düşüşse Hamburg'da kaydedildi.

Almanya'da artan maaşların ve fiyatlardaki düzeltmelerin konut satın almaya yönelik şartları daha cazip hâle getirdiğini belirten JLL, "Kira fiyatlarındaki keskin artışın etkisiyle kiralama ve satın alma maliyetleri arasındaki oran da bir şekilde satın alma maliyetlerinin lehine doğru kaydı" değerlendirmesinde bulundu.

JLL, buna karşın faiz oranları hâlen yüksek olduğu için konut piyasasındaki toparlanmanın da yavaş olacağı öngörüsünde bulundu.

DW,dpa/CÖ,TY

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