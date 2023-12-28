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Almanya üzerinden IŞİD'e 250 bin euroluk bağış suçlaması

28 Aralık 2023

Almanya'da beş şüpheli hakkında Suriye'deki IŞİD yapılanmasına 250 bin euroluk bağış topladıkları gerekçesiyle iddianame hazırlandı.

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Beş şüpheli, IŞİD'e bağış toplama ağına yönelik Mayıs ayında düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı. Fotoğraf: Imago Images/B. Horn

Almanya'da Federal Savcılık, radikal İslamcı terör örgütü IŞİD'e yüklü miktarda bağış topladığından şüphelenilen beş kişi hakkında hazırladığı iddianemeyi Düsseldorf Eyalet Yüksek Mahkemesi'ne sundu. Söz konusu üç kadın ve iki erkek şüphelinin, 250 bin eurodan fazla bağışı aracılar yoluyla Suriye'deki IŞİD yapılanmasına aktardığı ileri sürüldü. İddianamenin kabul edilip edilmeyeceğine ise mahkeme karar verecek.

İddianameye göre, Suriye'deki iki IŞİD militanı tarafından görevlendirilen zanlılar mesajlaşma platformu Telegram üzerinden topladıkları bireysel bağışları 2020-2022 arasında bölgeye havale etti. Örgütün bu bağışları Kürtlerin elindeki IŞİD militanlarının serbest bırakılması için kullandığı ve bu kamplardaki tutuklulara mali destek sağladığı belirtiliyor. Bazı durumlarda bu paranın tutukluların kamplardan kaçması için kullanıldığı da ifade edildi.

Mayıs sonunda gözaltına alınmışlardı

Yabancı bir terör örgütüne destek ve yaptırımları delmek suçlamaları yöneltilen beş şüphelinin Mayıs ayı sonunda gözaltına alındığı ve o tarihten bu yana gözaltında tutuldukları belirtildi. Sanıkların Almanya, Fas ve Kosova vatandaşlıklarının bulunduğu kaydedildi.

Savcılık açıklamasına göre 31 Mayıs'ta örgüt için bağış toplama ağına düzenlenen operasyonda iki kişi daha gözaltına alındı. Ancak bu kişilere ilişkin soruşturma, "önem derecesinin düşük olması nedeniyle" Düsseldorf Başsavcılığı'na bırakıldı.

AFP,dpa/SÖ,EC

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