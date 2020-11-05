Almanya Ülkücü Hareket'i yasaklamaya hazırlanıyor

Almanya'da Federal Parlamento, ülkede aşırı sağcı bir akım olarak nitelendirilen "Bozkurtlar"ı (Ülkücü Hareket) yasaklamak için girişim başlattı. İktidardaki koalisyon hükümetini oluşturan Hristiyan Demokrat Birlik (CDU), Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile muhalefetteki Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller'in ortak başvurusu ile başlatılan girişim, Federal hükümetin Ülkücü Hareket'in yasaklanması konusunu ele almasını öngörüyor.

Söz konusu partilerin ortak dilekçesinde, Ülkücü Hareket'in ırkçı, Yahudi düşmanı, ve demokrasi karşıtı olduğu, ayrıca Almanya'nın iç güvenliğini de tehdit ettiği ifade ediliyor. Almanya'nın iç istihbarat örgütü olan Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından hazırlanan raporda da, "Bozkurtlar" milliyetçi ve aşırı sağcı ideolojinin taşıyıcısı ve yayıcısı olarak nitelendiriliyor. Rapora göre, Almanya'daki Ülkücü Hareket mensupları Türkiye'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ittifak halinde olan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ile de sıkı bir ilişki içinde bulunuyor.

Fransa hükümeti, yaklaşık iki hafta önce ülkedeki Ülkücü Hareket'in tüm faaliyetlerini yasaklama kararı almıştı. Karara gerekçe olarak, bu hareketin dışlayıcılığı ve nefreti körüklediği ve bazı şiddet olaylarına karıştığı belirtilmişti. Almanya'da işleme konan başvuru dilekçesinde de Fransa'nın aldığı karardan övgü ile bahsedilirken, "Diğer ülkelerin de bu örneği takip edeceğinin umut edildiği" vurgulandı.

Teklif ile Alman hükümetinden talep edilenler

İktidar ve muhalefet partilerinin ortak dilekçesi Federal hükümetten şu talepleri içeriyor:

- Avrupa ve uluslararası alandaki partnerler ile işbirliği içinde ülkücülerin Avrupa'daki etkisini geri püskürtmek amaçlı bütün tedbirlerin alınması,

- Ülkücü Hareket'in özellikle Almanya'da devamlı olarak takip edilmesi ve hukuk devletinin imkanları çerçevesinde kararlı şekilde ona karşı mücadele edilmesi,

- Ülkücü Hareket'in dernek ve organizasyonlarının yasaklanması ve Alman Anayasası'nın değerlerine, insanlık onuruna ve halklar arası diyaloğa karşı her türlü faaliyetine karşı hukuk devleti olarak istikrarlı biçimde mücadele edilmesi,

- Federal projelerden olan "Demokrasiyi yaşatmak" ile Federal Siyasi Eğitim Merkezi (bpb) ve Almanya Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın mevcut mali imkanları çerçevesinde, kamuoyunun, derneklerin, birliklerin ve enstitülerin Ülkücü Hareket'in hedef ve metotlarına ilişkin aydınlatılmaları amaçlı yayınların artırılması ve süreklilik arz etmesi,

- Ülkücü Hareket'in internette yaydığı ajitasyona karşı hukuk devleti çerçevesinde istikrarlı biçimde mücadele edilmesi,

- Bozkurtların, Almanya, Avrupa ve Türkiye'de tehdit ettiği kişi ve gruplarla dayanışma gösterilmesi ve onların en iyi şekilde desteklenmesi.

dpa / ET,TY

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